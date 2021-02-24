Ordu'da bir kıraathanede çıkan yangın söndürüldü
24.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:17
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir kıraathanede çıkan yangın hasara neden oldu.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir kıraathanede çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1. katındaki kıraathanede dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.
Yangında, kıraathanede hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli