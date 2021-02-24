Ordu'da bir kıraathanede çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da bir kıraathanede çıkan yangın söndürüldü

24.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:17
Ordu'da bir kıraathanede çıkan yangın söndürüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir kıraathanede çıkan yangın hasara neden oldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir kıraathanede çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1. katındaki kıraathanede dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Yangında, kıraathanede hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da bir kıraathanede çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 17:21:59. #1.14#
title