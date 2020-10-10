Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu 41 tur operatörünü ağırladı

10.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:35
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı

Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının hayata geçirdiği Ünye-Ordu FAM TRIP Projesi kapsamında 5-10 Ekim tarihleri arasında Ordu'ya 41 tur operatörü geldi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının hayata geçirdiği Ünye-Ordu FAM TRIP Projesi kapsamında 5-10 Ekim tarihleri arasında Ordu'ya 41 tur operatörü geldi.

Ordu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin dünyaya açılması için uygulamaya konulan Ünye-Ordu FAM TRIP Projesi kapsamında bölgeye gelen 41 yerli ve yabancı tur operatörü 5 gün boyunca Ordu'nun çeşitli yerlerini gezerek gelecek olan turistlerin güzergahlarını belirlemeye çalıştılar.

Başta Ünye olmak üzere Ordu'nun Fatsa, Perşembe, Aybastı, Akkuş ilçelerinde gezdikleri her yere hayran kalan ekip bol bol oksijen depolarken hafızalarından silinmesin diye de fotoğraf ve video çekimleri yaptılar.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde, Ordu Valiliği, Ünye Kaymakamlığı ve DOKA iş birliği ile yapılan bu organizasyonlarda 5 gün boyunca 41 tur operatörlerinin CEO'ları program sonunda "Karadeniz'e ve Ordu'ya hayran kaldık" dediler.

Beş günün sonunda Ünye'de gala yapan ekip değerlendirmelerde bulundular.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Bölgemiz turizm için çok güzel bir yer ancak reklamını yapamadığımız için, bu güzellikleri sizlere aktaramadığımızdan dolayı böyle bir proje ile önce sizlerin kalbini kazanalım, önce sizlere bu güzellikleri tattıralım istedik ve galiba bunun ilk ayağını oluşturmaya başladık. Devamı artık sizlerin sayesinde olacak" dedi. - ORDU

Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı
Ordu 41 tur operatörünü ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Sezen Aksu Ajda Pekkan Hatice Çarpar
Spor Babel Mbaye Diagne Eddie Newton Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Fatih Hatay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu 41 tur operatörünü ağırladı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 20:41:29. #1.14#
title