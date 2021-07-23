Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Orçun Kurtoğlu biyografisi!
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Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Orçun Kurtoğlu biyografisi!

Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Orçun Kurtoğlu biyografisi!
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Orçun Kurtoğlu babası gibi müzik ile uğraşmaktadır. 2017 senesinde Sen Varsın İyi Ki isminde bir albüm çıkartmıştır aynı zamanda kendi ismi ile açılmış YouTube kanalında müzik ile ilgili paylaşımlar yapmaktadır. Arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Orçun Kurtoğlu mesleği nedir? Orçun Kurtoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Orçun Kurtoğlu mesleği nedir? Orçun Kurtoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ORÇUN KURTOĞLU KİMDİR?

Tam adı Orçun Bora Kurtoğlu olan Orçun Kurtoğlu, 1979 senesinde dünyaya geldi. Orçun Kurtoğlu'nun babası Cengiz Kurtoğlu; annesi ise Fatma Kurtoğlu'dur. Orçun Kurtoğlu, ailenin en büyük çocuğudur ve kendi gibi şarkıcı olan Aydın isminde bir erkek kardeşi bir de Aylin isminde kız kardeşi vardır.

Orçun Kurtoğlu babası gibi müzik ile uğraşmaktadır. 2017 senesinde Sen Varsın İyi Ki isminde bir albüm çıkartmıştır aynı zamanda kendi ismi ile açılmış YouTube kanalında müzik ile ilgili paylaşımlar yapmaktadır. Ses eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden alan Orçun Kurtoğlu, ilk albümündeki güçlü yorumu ile dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Klipteki oyunculuk performansıyla da tam not alan sanatçı, yakında başka projelerle de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Orçun Kurtoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır. Eşinin ismi Özge'dir. 2019 senesinde ise Nisan adını verdiği kızını kucağına almıştır.

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Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Orçun Kurtoğlu biyografisi! - Haberler
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