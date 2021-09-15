Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti - Haberler Ekonomi
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Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yeni açılan işletmelere ziyarette bulundu.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yeni açılan işletmelere ziyarette bulundu.

İlçedeki esnafları düzenli olarak ziyaret eden Başkan Metin Oral, yeni hizmete giren işletmeleri de ziyaret ediyor. Metin Oral, "Genç ve azimli arkadaşlarımızı işletme sahibi olarak görmek bizleri sevindiriyor. Kendilerine bol kazançlar diliyorum" dedi.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak esnafla sohbet eden Başkan Metin Oral, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını dile getirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, esnafın taleplerini dinleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Esnaflarımızla karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor. Bu çerçevede de esnafımızla bir araya geliyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA

Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Oral'dan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti - Haberler Ekonomi
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