Operasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi
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Operasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi

13.10.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:09
Operasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi

HAKKARİ'nin Çaltıkuru köyünde operasyona giden jandarma, yaralı bulduğu kaya kartalını ilk müdahalesini yapıp, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kiliniğine teslim etti.

HAKKARİ'nin Çaltıkuru köyünde operasyona giden jandarma, yaralı bulduğu kaya kartalını ilk müdahalesini yapıp, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kiliniğine teslim etti.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çaltıkuru köyünde terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyona çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baygın halde yaralı kaya kartalı buldu. Jandarma ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralı kartalı, Hakkariye getirip, Veteriner İşleri Müdürlüğü Kliniği'ne teslim etti. Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kartalın yapılan kontrollerinde kanadının kırık olduğu, sindirim sisteminde problem bulunduğu ve yediği yiyecekten zehirlendiği tespit edildi.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, kartalı zamanında kliniğe ulaştıran jandarma personeline teşekkür etti. Kartalın kanadını sardıklarını ve beslediklerini belirten Cindioğlu, tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacaklarını söyledi.

 


Operasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi
Operasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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