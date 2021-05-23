Opel, neoklasik modeli Manta GSe ElektroMOD'u tanıttı
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Opel, neoklasik modeli Manta GSe ElektroMOD'u tanıttı

Opel, neoklasik modeli Manta GSe ElektroMOD'u tanıttı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Opel, bünyesindeki Alman teknolojisini, kendi tarihinin özel tasarım çizgilerine sahip ikonik otomobili Manta ile buluşturarak ürettiği Manta GSe'yi gün yüzüne çıkardı.

Opel, bünyesindeki Alman teknolojisini, kendi tarihinin özel tasarım çizgilerine sahip ikonik otomobili Manta ile buluşturarak ürettiği Manta GSe'yi gün yüzüne çıkardı.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yarım asırdan uzun süre önce dört silindirli benzinli motoruyla pazara sunulan ve geniş kitleleri peşinden sürükleyen Manta, bugün Alman markanın tarihindeki ilk ElektroMOD modeli olarak bir kez daha pazara sunuluyor.

Yeni Opel Manta GSe ElektroMOD; bir stil ikonunun klasik görünümünü ve günümüzün sürdürülebilir sürüş için gerekli olan en ileri teknolojilerini bir araya getiriyor. Yeni Manta GSe ElektroMOD'un emisyonsuz elektrikli motoru ve teknolojisi, çağın ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılarken, sahip olduğu iç-dış tasarım detayları ve konfor özellikleri de sürüş keyfini üst düzeye taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller, "Manta GSe, Opel olarak otomobil üretme coşkumuzu gözler önüne seriyor. Köklü Opel geleneği, arzu edilen, sürdürülebilir bir gelecek için günümüzün emisyonsuz ulaşım taahhüdü ile birleşiyor. Opel, zaten birçok modeliyle elektrikliye hazır ve şimdi efsanevi Manta da öyle..." ifadelerini kullandı.

Bir zamanların "efsanevi" modeli Manta'nın çağın gereklerine uygun olarak yorumlandığı Manta GSe, LED far, Pixel-Vizor ve Pure Panel kokpit olmak üzere en güncel Opel teknolojileriyle harmanlanmasıyla dikkati çekiyor.

Yeni Opel Manta GSe'de modern çağın gereğini yerine getiren sıfır emisyonlu 108 kW/147 HP gücündeki batarya elektrikli elektromotor, 200 kilometrelik menziliyle beklentileri karşılıyor. Dördüncü vitesin ardından otomatik kullanıma imkan tanıyan manuel şanzıman ve arkadan itiş özellikli aktarma yapısı ise sportif sürüş keyfini zirveye taşıyor. Üstün Opel teknolojileri arasında yer alan yeni Opel Pixel-Vizor'ün LED ekranı dış çevreyle iletişim kurabilirken, Manta GSe'nin iç mekanındaki Opel Pure Panel ise araca ait tüm bilgi ve verileri ekrana taşıyabiliyor.

Yeni Opel Manta GSe'de etkili müzik sistemi, sarı dekorlu sportif koltuklar, 3 kollu direksiyon simidi, kokpit ve kapı panellerinde neoklasik dokunuşlar ve şık tavan döşemesi bulunuyor.

Yeni Manta GSe'nin 31 kWh kapasiteye sahip lityum iyon bataryası, ortalama 200 kilometre menzile ulaşmayı sağlıyor. Seri üretim Opel Corsa-e ve Opel Mokka-e modellerinde olduğu gibi Manta GSe de rejeneratif frenleme sayesinde fren enerjisini geri kazanabiliyor ve bu enerjiyi bataryada depolayabiliyor.

Normal şarj, tek fazlı ve üç fazlı AC şarjı (şebekeden gelen alternatif akım) için 9.0 kW entegre şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor. Bu özellik, Manta'nın bataryasının 4 saatten kısa sürede tamamen şarj edilebilmesi anlamına geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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