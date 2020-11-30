OPEC+ üretim kısıntısı düzeyinde anlaşamadı
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OPEC+ üretim kısıntısı düzeyinde anlaşamadı

30.11.2020 07:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 07:31
OPEC+ üretim kısıntısı düzeyinde anlaşamadı

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.

Toplantıdan yansıyan haberlere göre, Kazakistan üretim kısıntıları uygulamasının 2021 yılına sarkmasına karşı çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamasının nasıl ve ne kadar süreli olması gerektiğine ilişkin bir görüş oluşturmadığını belirtti.

OPEC'in bakanlar düzeyindeki toplantısı Pazartesi günü yapılacak. OPEC çevrelerinden basına yansıyan haberlere göre, OPEC+ Grubu'nda üretim kısıntılarının 2021 yılının başında iki ya da üç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da, bu konuda henüz bir karar alınmış değil.Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Cabbar da, Pazar günü yaptığı açıklamada, OPEC'in toplantısında, üretim kısıntısı anlaşmasından muafiyet istemeyeceklerini söyledi. Cabbar ayrıca, 2021 başlarında hampetrol fiyatlarının varil başına 50 dolara yükselmesinin beklendiğini vurguladı. Aşıya ilişkin gelişmelerle yükselen talep umutlarına bağlı olarak Brent 49 doları, Batı Teksas petrolü dü 45 doları gördü.

 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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