Onur Kıvrak sosyal medya hesabı açtı, paylaşımlarıyla dikkat çekti

21.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:57

Trabzonspor'da kadro dışı kaldıktan sonra şok bir kararla 31 yaşında futbolu bırakan Onur Kıvrak, uzun bir süre sonra ortaya çıktı. Milli isim, Instagram sayfası açarak kendini hatırlattı.

Onur Kıvrak yeni açtığı Instagram hesabından Trabzonspor'da forma giydiği dönemden fotoğrafların yanı sıra eşi ve çocuğuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

SAHALARA GERİ DÖNMEDİ

Trabzonspor'da 12 sezon formasını giyen ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla yoluyla feshedilmesiyle ayıran 1988 doğumlu Onur Kıvrak, yaptığı açıklama ile bordo mavili formadan başka bir formayı giymeyeceğini belirterek, futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra memleketi İzmir'e dönen Kıvrak hakkında bir çok transfer haberi çıksa da başarılı kaleci sahalara geri dönmedi.

TRABZONSPOR, AİLESİ VE ÇOCUKLARIYLA FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Hayranlarının hakkında uzun zamandır haber alamadığı Onur Kıvrak sosyal medyaya hesabı açarak sessizliğini bozdu. Onur Kıvrak yeni açtığı Instagram hesabından Trabzonspor'da forma giydiği dönemden fotoğrafların yanı sıra eşi ve çocuğuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Onur Kıvrak, Instagram'daki hikayesinde ise evinde yer alan Trabzonspor'da kazandığı ödüllerin ve eşyaların yer aldığı köşenin görüntüsünü paylaştı.

YUSUF YAZICI VE ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN HOŞGELDİN MESAJI

Trabzonspor'dan bu sezon ayrılan Yusuf Yazıcı, 'Aramıza hoşgeldin abim' mesajıyla Onur Kıvrak'a mesaj gönderdi.

Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür de Yusuf'a benzer şekilde 'abim hoş geldin' yazısıyla bir paylaşım yaptı.

Onur Kıvrak Instagram'ın ardından kendisine Twitter'da da hesap açtı.

Onur Kıvrak'ın sosyal medyadan takip ettiği isimler arasında Tolga Zengin, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gökhan Ünal, Zeki Ayvaz ve Uğur Demirok gibi Trabzonspor'da birlikte forma giydiği isimler yer alıyor.