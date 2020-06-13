Önce hobi olarak başladı, şimdi çiftlik kurdu
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Önce hobi olarak başladı, şimdi çiftlik kurdu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Özcan Sayın hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini evinin bahçesine çiftlik kurarak geliştirdi.

Önce hobi olarak başladı, şimdi çiftlik kurdu
13.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:13

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Özcan Sayın hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini evinin bahçesine çiftlik kurarak geliştirdi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Özcan Sayın hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini evini bahçesine deve kuşu çiftliği kurarak geliştirdi. Özcan Sayın çocukları sevsin diye aldığı 3 yavru deve kuşunu 8 yılda 20 anaç deve kuşuna çıkartmasının ardından evinin bahçesini deve kuşu çiftliğine çevirdi. Deve kuşu çiftliğinde ilk kez yeni biri ile karşılaşan deve kuşlarının dans etmesi ise görenleri hayrete düşürdü. Yılda 350 deve kuşu yavrusu kapasitesine ulaştığını ifade eden Sayın özellikle yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Deve kuşu üretimine başlayan Özcan Sayın yaptığı açıklamada 8 sene önce aldığı deve kuşu yavrusu ile şuanda 20 anaç deve kuşu yetiştirdiğini söyledi. Sayın, "Deve kuşuna merakım bundan 8 sene önce başladı. İlk etapta 3 tane yavru deva kuşu aldım ve büyüttüm. Daha sonra 3 tane anaç yaptım. Şu an 20 tane anaç ile yavru kapasitemi yıllık 350'ye çıkarttım. Biz patates, fasulye gibi alternatif ürünleri denedim. Ama onları yapamadık. Bunu da farklı bir sektör olarak gördüm ve kendimizi deve kuşu yetiştiriciliğine verdik. Biraz araştırma yaptım. Tabi bir iki yıl buna emek harcadım. Çünkü bunun yazılı hiçbir yerde bilgisi yok. Veterinere gidiyorum veteriner bilmiyor. Deneme yanılma işi ile bu işi çözdük. Şuan üretim de çok iyi olduk. Yılda 350 yavru kapasitesine çıktım. Ama kendimizce kapasitemiz yine eksik. Yurtdışından taleple geliyor. Onlarla görüşüyoruz. Ama yurtdışından 500, bin ve bin 500 yavru istiyorlar. Biz o kapasiteye çıkamıyoruz. Şuan Türkiye'de yılda 350 yavru deve kuşu rakamı çok iyi bir rakam" dedi.

"Evinin bahçesini deve kuşu çiftliğine çevirdi"

Derinkuyu ilçesinde deve kuşu üreticiliğine başlayan Özcan Sayın kısa sürede yaptığı çalışmalar sonrasında evinin bahçesini deve kuşu çiftliğine dönüştürdü. Sayın, "Kendi evimizin bahçesini deve kuşu çiftliğine çevirdim. Kokusu yok, rahatsızlık vermiyor ve ses yok. Komşularımızın da bir rahatsızlığı bulunmuyor" diye konuştu.

"Yumurtaların tanesini 150 liradan satıyoruz"

Deve kuşu üreticiliğinin ardından deve kuşu yumurtalarına da büyük ilgi gösterildiğinin ifade eden 48 yaşındaki Özcan Sayın, dekor için kullanılan yumurtaların tanesini 80 liradan, günü birlik taze deve kuşu yumurtalarının tanesini ise 150 liradan sattıklarını söyledi. Sayın, "Deve kuşunun eti kolesterolsüz ve siyah et dediğimiz eti var. Lif yok. Aynı zamanda yumurtası protein bakımından çok zengin. Bazen oluyor ki uzmanlar hastalara tavsiye ediyorlar. Bizden yumurtasını istiyorlar bizde satıyoruz. Bunun yanı sıra işe yaramayan yumurtalarda örümcek kovması için süs olarak dekor amaçlı olarak satıyoruz. Dekor için dediğimiz boş yumurtaları 80 liradan satıyoruz. Günübirlik taze olan yumurtaları da 130 ila 150 lira arasında satıyoruz. Bu adette fazla olduğu zaman pazarlık yapıyoruz. Şuan Türkiye'nin dışında talep var ama cevap yok. Çünkü yurtdışından gelen taleplere cevap veremiyoruz. Hobi olarak başladık. Çoluk çocuk sevsin diye ama şuanda bu işi çiftlik haline dönüştürdük" şeklinde konuştu.

Deve kuşu yavrularının ise bin 400 liradan alıcı bulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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