On yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ARAP LİDERLER FİLİSTİN VE İSRAİL İÇİN TOPLANIYOR

Arap liderler, tıkanan Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması için alternatif çözümler aramak üzere Libya'da toplandı. Ortadoğu ve Afrika liderlerinin katıldığı ve yarın başlayacak zirve öncesi Libya'nın Sirte kentinde toplanan dışişleri bakanları, Filistin lideri Mahmud Abbas'a tam destek verecekleri ancak tıkanan barış görüşmelerinin yeniden başlaması için görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

ERDOĞAN VE MERKEL ZDF'YE KONUŞTU

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya maçı öncesi Almanya Başbakanı Merkel ile birlikte ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz dedi.

Erdoğan ayrıca Mesut Özil'in Almanya milli takımını tercih etmesini anlayışla karşıladıklarını söyledi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK OMLETİ" REKOR DENEMESİ

Dünya Yumurta Günü etkinlikleri kapsamında Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından "Dünyanın en büyük omleti" rekor denemesi organize edildi.

Ankara'da bir AVM önündeki alanda gerçekleştirilen organizasyona Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker de katıldı.

Omletin yapımında 110 bin 10 adet yumurta, yaklaşık 400 kilogram yağ kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı