On Numara ve Süper On Numara çekildi On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 938. çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 6, 14, 15, 20, 22, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 46, 47, 49, 50, 57, 60, 71, 74 ve 75 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 154 bin 249 lira 45 kuruş devretti. Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 62 bin 234 lira 61 kuruşluk ikramiye devretti. Kaynak: AA