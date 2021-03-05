On numara sonuçları (5 Mart) On Numara çekilişi saat kaçta? İşte On Numara çekilişi sonuç ekranı

On Numara'da bu haftanın ikinci çekilişi için geri sayım başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişin ardından sahibini bulacak büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, çekilişin başlama saatini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, On numara sonuçları (5 Mart) On Numara çekilişi saat kaçta?

5 Mart 2021 tarihli On Numara çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişin bugün saat kaçta olacağını sorguluyor. Öte yandan sonuçların belli olmasının ardından kupon sorgulamasının nasıl yapılacağı da araştırılıyor. İşte, On Numara çekilişi ve sonuçları hakkında bilgi...

ON NUMARA SONUÇLARI - SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

Bu akşamki On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.