Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından

AA / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, "Çok iyi organize olmuş ve mücadeleci bir rakibe karşı oynadık.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, "Çok iyi organize olmuş ve mücadeleci bir rakibe karşı oynadık." dedi.

Martins, Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye sonradan giren oyuncularından aldıkları verimin, alınan sonuçta etkili olduğunun altını çizen Martins, "Çok iyi organize olmuş ve mücadeleci bir rakibe karşı oynadık." ifadesini kullandı.

Martins, maçın 50. dakikasından sonra sarı-lacivertli ekip üzerindeki baskılarını artırdıklarını belirterek, ikinci yarının genelinde Fenerbahçe'ye atak şansı vermediklerini kaydetti.

Rekabet gücü yüksek bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Martins, ilerleyen dönemde yollarına aynı şekilde devam etmek istediklerini aktardı.

Martins, UEFA Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri en üst noktayı hedeflediklerine işaret ederek, grupta birincilik için halen şansları olduğunu vurguladı.

Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından

Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından

Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından

AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title