Olympiakos-Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak mücadelenin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar ( İspanya )

Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara, Masouras, Aguibou Camara, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Rossi, İrfan Can Kahveci, Berisha

AA / Tevfik Durul - Spor Haberleri

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