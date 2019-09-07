07.09.2019 00:43

- Ölümlü trafik kazasının tutuklu sanığına ilk celsede tahliye

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 75 yaşındaki Rabiye Gökçay'ın hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin görülen mahkemede, davanın tek tutuklu sanığı Hatem Atabey hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verdi.

Küçükçekmece'de 30 Mayıs 2019'da 75 yaşındaki Rabiye Gökçay'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hatem Atabey ile müşteki sanık Kürşan Gökçay ve kazada hayatını kaybeden Rabiye Gökçay'ın avukat oğlu Pekay Salmanoğlu da hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan Hatem Atabey müşteki tarafa başsağlığı dilediği savunmasında "Olay nedeni ile çok üzgünüm. Ben servis şoförlüğü yaparım. Olay günü servisimdeki yolcuları güzergaha göre bırakarak gidiyordum. Olay yerine geldiğimde 100 metre uzaktan ışıkları gördüm. Sol şeride geçtiğim esnada araç benim aracıma çarparak, sonrasında da ilerdeki araca çarparak durdu. Ben bu aracın geldiğini hiç görmedim. Benim suç kastım yoktu, perişan oldum. Çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Müşteki sanık Kürşan Gökçay ise gece babaannesi ve kardeşi ile yola çıktığını söyleyerek "Babaannem Rabiye Gökçay sağ ön koltukta ben şoför koltuğundaydım. Sanık sağ şeritten sol şeride manevra yapıp sinyal vermeden benim kullandığım aracın üzerine doğru geldi. Aracım çarpmanın etkisiyle savruldu. Kaza böyle gerçekleşti. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık beyanının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Hatem Atabey'in tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Hatem Atabey'in adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmederken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan kazada hayatını kaybeden Rabiye Gökçay'ın oğlu Pekay Salmanoğlu "Tahliye kararı yerinde bir karar değildi. Olay olası kasıtla işlenmiş bir olaydır. Ancak bütün uğraşlarımıza rağmen mahkeme bizim iddialarımızı bizim delillerimizi değerlendirmeden hatta hiçbir şekilde bakmadan direkt tahliye kararı verdi. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Salmanoğlu, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu da söyleyerek, olayın bir olası kasıt ile gerçekleştiğini, sanığın taksir boyutunu aştığını belirtti. Avukat Salmanoğlu davanın müştekisi olan yeğenleri İrem Gökçay ve Kürşan Gökçay'ın anne ve babalarını kaybettiğini, kendilerini büyüten Rabiye Gökçay'ın da yanlarında bu kaza ile hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu acıyı ne yazık ki 20 sene sonra tekrar yaşadılar. Bu talihsiz olay onları yeniden annesiz ve babasız bıraktı. Biz verilen bu hukuka aykırı kararın istinaf yoluyla düzeltilmesi için tüm hukuki mücadelemizi yürüteceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Mahkemenin yanlış kararının doğru hükümle de neticeleneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 30 Mayıs 2019'da gerçekleşen olay anlatıldı. Küçükçekmece'de gece saatlerinde gerçekleşen olayda Kürşan Gökçay'ın kullandığı otomobil seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Hatem Atabey'in kullandığı servis minibüsü ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştığının açıklandığı iddianamede Kürşan Gökçay'ın kullandığı otomobilin savrularak yol kenarında park halinde bulunan başka araçlara çarptığı belirtildi. Olayda aracın içindeki Rabiye Gökçay'ın hayatını kaybettiği, otomobil sürücüsü Kürşan Gökçay ile kız kardeşi İrem Gökçay'ın ise 'basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde' yaralandığı da iddianamede açıklandı. İddianamede yer verilen bilirkişi görüşüne göre servis şoförü Hatem Atabey'in asli kusurlu olduğu, Kürşan Gökçay'ın da tali kusurlu olduğu aktarıldı. Müşteki şüpheli Kürşan Gökçay'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede diğer şüpheli Hatem Atabey'in ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: İHA