Olimpiyatlarda çekiç kaç kilo? Çekiç kaç kg? Çekiç atmada çekiç uzunluğu kaç, kilosu kaçtır?

Çekiç kaç kg geliyor? spor severler tarafından merak edildi. Tokyo 2020 olimpiyatlarında atletizm dalının bir branşı da Çekiç atmadır. Çekiç atma yarışmasını izleyen seyirciler Çekiç kaç kilo, çekiç uzunluğu ne merak etti. Sizler için kısaca Çekiç kaç kg ağırlığındadır? Çekiç kaç kilo gelir? Çekiç kaç metre uzunluğundadır? paylaşacağız...

Çekiç kaç kilogramdır Tokyo 2020 olimpiyatlarında merak edilen soruların başında geliyor. Peki, Çekiç kaç kilo? Çekiç atmada çekiç kaç santimetre uzunluğundadır? Olimpiyatlarda kullanılan Çekiç kaç kg ağırlığındadır? Çekiç ağırlığı ne? Çekiç atma nedir?

ÇEKİÇ KAÇ KİLODUR? ÇEKİÇ KAÇ KG? ÇEKİÇ UZUNLUĞU NE?

Olimpiyatlarda çekiç yaklaşık 7.26 kg dır. Çekiç ve gülle aynı ağırlıktadır. Güllede büyük erkekler 7.26 kg, büyük ve genç kadınlar 4 kg'lık ağırlıklarla yarışırken, U20 erkekler 6 kg, U18 erkekler 5 kg, U18 kızlar ise 3 kg gülle kullanır. Çekiçte de gülle ile aynı ağırlık ölçüleri geçerlidir.

Çekiç Ağırlığı: 7,257 kilogramdır.

Başı: Demir veya pirinçten yumuşak olmayan diğer metallerden yapılır. Tam küredir ve en az çapı 102 mm, en fazla 120 mm'dir.

Teli: Başla tutma halkasını birbirine bağlar. Tel tek parça çapı 3 mm'den fazla olmayan çelikten yapılmıştır.

Tutma Halkası: Sert, eğilmez, kalınlığı 9 mm. olan metalden yapılır. Eni 11 cm., uzunluğu telin tam gerilmesinde 11,5 cm.'dir. Aletin uzunluğu 117,5 cm.'den daha az olmamalıdır.

Koruma Kafesi: Disk atma kafesiyle aynıdır.

Atma Dairesi: Gülle atma ile aynıdır.

Genel Kurallar: Gülle ve disk atma ile aynıdır

ÇEKİÇ ATMA NEDİR?

Çekiç atma, atletizmdeki atma branşlarından biridir. Diğer atmalı sporlar gibi amaç kurallar içinde çekiç olarak anılan malzemeyi olabildiği kadar uzağa atmaktır.

Çekiç atmada kullanılan malzeme, bir tele bağlı çelikten ufak bir toptur. Telin uzunluğu en fazla 1.22 m'dir. Çekiç kelimesinin kullanılması eski zamanlarda gerçekten çekiçin fırlatılmasından dolayıdır. Hâlen İskoçya'daki Highland Games gibi bazı festivallerde bu spor çekiçle yapılmaktadır.

Çekiç atma sporunun erkekler için Olimpiyat Oyunları'na girmesi 1900 yılında olmasına rağmen, bayanlar için IAAF 1995 yılında karar alana kadar resmî sporlar içinde yer almadı. Bayanlar çekiç atma ilk kez 2000 yılında Sidney'de düzenlenen Olimpiyatlar'da resmî sporlar arasına girdi.

Erkekler için çekiç atma Dünya Rekoru 86,74 m derece ile, Yuriy Sedykh'e aittir. Sedykh, rekoru 1986 yılında Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kırmıştır. Kadınlarda rekor Anita Wlodarczyk'e aittir. Polonyalı Wlodarczyk 15 Ağustos 2016 günü 2016 Rio Olimpiyatları'nda eski rekorunu geliştirerek 82,29 metre yapmıştır.