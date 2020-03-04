Okul Sporları Hentbol Grup müsabakaları Afyonkarahisar'da başlıyor

04.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:55

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Hentbol Grup müsabakaları yarın başlıyor.

Kocatepe Spor Kompleksindeki hentbol müsabakaları genç erkekler ile genç kızlar kategorilerinde yapılacak.

Müsabakalarda genç erkekler kategorisinde Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya ve Manisa illerinin, genç kızlar kategorisinde ise, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Konya ile Mersin illerinin okul birincileri mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarında Afyonkarahisar'ı genç erkeklerde Özel Afyon Doğa Anadolu Lisesi, genç kızlarda ise, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin temsil edeceği bildirildi.

4 gün sürecek müsabakaların teknik toplantısı da bugün yapılacak.

Kaynak: AA