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Antalya, Güncel

Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi

ANTALYA Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası'nca kent merkezindeki 2 bin 500'e yakın öğrenci servisi için koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

12.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:38
Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi

ANTALYA Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası'nca kent merkezindeki 2 bin 500'e yakın öğrenci servisi için koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Oda Başkanı Süleyman Şahin, "Çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.

Antalya Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası tarafından kentte 1666 okulda eğitim gören 466 bin öğrencinin koronavirüsten korunması amacıyla 2 bin 500'e yakın öğrenci servisi için dezenfekte çalışması başlatıldı. Araçlar, öğrenciler bırakıldıktan sonra yaklaşık 30 dakikalık işlemden geçirilerek, dezenfekte edildi. İlaçlama şirketi sahibi Recep Özcan, kullandıkları özel solüsyon ve ilacın püskürtme yöntemi ile araç içinde her noktaya ulaşıldığını söyledi. Özcan, "İlaç, mantar, küf ve bakterileri öldürüyor. Mekanik temizlikle dokunma noktalarının kaba yerlerini dezenfektan ile temizliyoruz. Bezle ulaşamadığımız noktalara havayla ulaşıyoruz. Kullanılan ilaç 1 hafta etkili" diye konuştu. 

Odaya kayıtlı öğrenci servis araçlarını kullanan özel kolejin ortaokul müdürü Mahir Arslan, okulun dezenfekte edildiğini ve gerekli uyarıların öğrencilere yapıldığını aktardı. Arslan, "Çocukların, okul haricinde vakit geçirdikleri yer öğrenci servisi. Servisler bizim için çok önemli. Buraların dezenfektesi ve çocukların korunması çok önemli, yapılan çalışma yerinde ve zamanında oldu" dedi.Antalya'da 9 yıldır öğrencilere aracıyla servis hizmeti veren Neşet Aksu da meslek odasının sağlığa önem vermesinin yerinde olduğunu belirterek, "Geleceğin nesillerini taşıyoruz. Odanın görevi olmamasına rağmen böyle davranılması bizi mutlu etti" diye konuştu.'KENDİ EVLATLARIMIZDAN AYIRMIYORUZ'Antalya Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Şahin, il genelinde 2 bin 500 civarında öğrenci servisi bulunduğunu, 400 bin öğrencinin taşındığını belirtti. Şahin, şoförleri koronavirüsle ilgili bilgilendirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için önemli. 400 bin öğrenci servis kullanıyor ve merkezde 1600 servis var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz" dedi. 

Antalya genelinde 1666 okulda 466 bin öğrenci eğitim görüyor. Yine il genelinde 2 bin 500 öğrenci servisi, taşıma hizmeti veriyor.


Kaynak: DHA

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Manşet

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