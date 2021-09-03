Okul çantasına beklenen talep olmadı
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Okul çantasına beklenen talep olmadı

Okul çantasına beklenen talep olmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Okullar açılıyor, alışveriş telaşı başladı.

Okullar açılıyor, alışveriş telaşı başladı. Okul çantası satan satıcılar, umduğunu bulamadı. Okulların açılıp tekrar kapanabilmesi durumu velileri tedirgin ettiğini belirten çantacılar, fiyatlarda ise geçtiğimiz yıllara göre değişiklik göstermediğini söylüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde zaman zaman kapanan okullar, yüz yüze eğitim için kapılarını açıyor. Öğrencilerinde okul alışverişi devam ediyor. Okul alışverişinin başında gelen okul çantası ise geçtiğimiz yıllara göre talep görmüyor. Bunun nedeni ise okulların tekrar kapanma belirsizliğinden oluşuyor. Çanta almak isteyen velilere lisanslı ürünlerden almalarını öneren çantacılar, "Merdiven altı çantalardan uzak dursunlar" dedi.

"Çanta fiyatlarımız 100 TL ile 150 TL arasında değişiyor"

Eski yoğunluğun olmadığını ifade eden çantacı Mehmet Sancak, "Vatandaşlarda bir tedirginlik var. Okullar açılacak ya da kapanacak mı daha sonra belli değil. 4-5 sene önce işlerimiz oldukça yoğundu. Çanta satışları genelde internet üzerinden yapılıyor artık. Bu da bizim satış yapmamıza engel oluyor. Çanta fiyatlarımız 100 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Geçtiğimiz senelere göre de fiyatlarımızda artış yok. Bizim sattığımız çantalarımızın hepsi lisanslı ürün. Vatandaşların da lisanslı ürünler almasını tavsiye ediyorum. Çünkü merdiven altı olan ürünlerin ne olduğu belli olmuyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Okul çantasına beklenen talep olmadı
Okul çantasına beklenen talep olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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