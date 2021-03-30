Oktay: "Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik"
Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"'de konuştu.
57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"'de konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut