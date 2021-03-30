Oktay: "Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik"
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Oktay: "Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik"

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"'de konuştu.

57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"'de konuştu. (2)

Oktay: 'Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik'
Oktay: 'Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik'
Oktay: 'Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik'
Oktay: 'Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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