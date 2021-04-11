Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması sona erdi
Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak organizasyonu tamamlandı.
Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak organizasyonu tamamlandı.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 7 Nisan'da resmi antrenman atışları yapılan organizasyon, bireysel finallerle sona erdi.
30 ülkeden 244 kişinin mücadele ettiği turnuvaya katılan 18 Türk sporcu, kürsüde yer alamadı.
Rusya, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla ilk sırada bitirdi.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:
Klasik yay
Erkekler:
1- Galsan Bazarzhapov (Rusya)
2- Nicholas D'amour (ABD Virjin Adaları)
3- Jeff Henckels (Lüksemburg)
Kadınlar:
1- Elia Canales (İspanya)
2- Lisa Barbelin (Fransa)
3- Elisa Tartler (Almanya)
Makaralı yay
Erkekler:
1- Jozef Bosansky (Slovakya)
2- Tim Krippendorf (Almanya)
3- Lukasz Przybylski (Polanya)
Kadınlar:
1- Natalia Avdeeva (Rusya)
2- Arina Cherkezova (Rusya)
3- Stepanida Artakhinova (Rusya)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden