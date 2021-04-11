Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması sona erdi
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Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması sona erdi

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak organizasyonu tamamlandı.

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Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak organizasyonu tamamlandı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 7 Nisan'da resmi antrenman atışları yapılan organizasyon, bireysel finallerle sona erdi.

30 ülkeden 244 kişinin mücadele ettiği turnuvaya katılan 18 Türk sporcu, kürsüde yer alamadı.

Rusya, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla ilk sırada bitirdi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Klasik yay

Erkekler:

1- Galsan Bazarzhapov (Rusya)

2- Nicholas D'amour (ABD Virjin Adaları)

3- Jeff Henckels (Lüksemburg)

Kadınlar:

1- Elia Canales (İspanya)

2- Lisa Barbelin (Fransa)

3- Elisa Tartler (Almanya)

Makaralı yay

Erkekler:

1- Jozef Bosansky (Slovakya)

2- Tim Krippendorf (Almanya)

3- Lukasz Przybylski (Polanya)

Kadınlar:

1- Natalia Avdeeva (Rusya)

2- Arina Cherkezova (Rusya)

3- Stepanida Artakhinova (Rusya)

Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması sona erdi
Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması sona erdi
Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması sona erdi
Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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