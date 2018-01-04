Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.



İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılan turnuvaya, 54 kulüpten 191 sporcu katıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Ahmet Topaloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvanın milli sporcuların belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.



Şubat ayında ABD'de yapılacak Okçuluk Salon Dünya Şampiyonası'na gidecek milli sporcuların seçmelerinin de Samsun'da yapıldığını vurgulayan Topaloğlu, "ABD'de Türkiye'yi temsil edecek sporcular burada belirlenecek. Buradan seçilen toplam 12 kişi, ülkemizi ABD'de temsil edecek. Dört kategoride üçer kişi gitmeye hak kazanacak. Kotamız 12 ama barajı aşan sporcular milli takımda olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Mevcut durumda 4 sporcunun Dünya Şampiyonası barajını geçtiğine dikkati çeken Topaloğlu, "Erkeklerde Mete Gazoz, öngörülen baraj puanını aştı. Böylece milli takıma girmeyi başardı. Kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan ve Gizem Elmaağaçlılar da barajı geçtiler. Diğer sporcular da turnuvanın sonunda belli olacak." ifadelerini kullandı.



Topaloğlu, Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Önceden sadece dünya şampiyonalarına giderek mutlu oluyorduk. Artık dünya şampiyonalarına katılmak için gitmiyoruz. Direk madalya için oynayan bir federasyon haline geldik. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Milli takım belli olduktan sonra da takımımız Samsun'da kampa girecek. Burada çalışma sebebimiz, Samsun'daki tesislerde 70 metre atma imkanı var. Samsun'u artık okçuluğun merkezi yapma noktasında çalışmalarımız devam ediyor."



Öte yandan, Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde eleme müsabakaları yapılırken, organizasyona yarın madalya yarışmalarıyla devam edilecek.