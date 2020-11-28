Okan Buruk: "Beraberlik yaptığımız değişikliklerden de kaynaklanıyor olabilir"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Denizlispor karşısında alınan beraberliğe maç içerisinde yaptığı değişikliklerin de etki etmiş olabileceğini söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Denizlispor karşısında alınan beraberliğe maç içerisinde yaptığı değişikliklerin de etki etmiş olabileceğini söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün burada çok daha farklı şeyler konuşmamız gerekirken 90 artılarda yediğimiz iki golle kaybettiğimiz puanı konuşacağız. Bu tabii ki insanı üzüyor. İlk 45 dakika çok üstün oynadık, 2-0 girdik. İkinci yarı 3. golü bulduk. 3-1 sonrası rakibimizin hücum hamleleri oldu. Bizim de yakaladığımız pozisyonlar oldu. Sonlandırmada problem yaşadık. Dördüncü golü bulup maçı bitirme şansı bize geldi ama son pas tercihlerimiz doğru olmayınca bunu yapamadık. Tabii üç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bu yoğun tempoyu düşünerek oyuncu değişiklikleri yaptık. Yorgunlukları olan arkadaşlarımızı dinlendirdik. Belki de bu maçın sonundaki beraberlik biraz yaptığımız değişikliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki futbolun içerisinde bunlar var. Çok rahat kazanabileceğimiz bir karşılaşmayı bitirebilirdik ama iki tane hatayı üst üste yaptık. Burada rakibin de pozisyon içinde aktif olmadığı kendi kalemize vurduk. Şanssız iki gol yedik, iki puan kaybettik. Bundan dolayı üzgünüz oyuncularımızla birlikte. Bizim seviyemizde bir takımın yapmayacağı şeyleri yaptık maç sonunda. Maç içerisinde verdiğimiz emeği de aldı götürdü bu hatalar. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanmaya başlayacağız. Moral bozukluğu oldu tabii ki bu maç bizim için ama hem Şampiyonlar Ligi hem ligde kendimizi toparlayıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Beklemediğimiz bir puan kaybı yaptık. Denizlispor'u da son bölümdeki emeklerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı