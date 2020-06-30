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- Oka Yönetim Kurulu Toplantısı

- Oka Yönetim Kurulu Toplantısı OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "Teknik Destek Programının uygulama alanını kar amacı güden işletmeleri de içerecek şekilde genişletilmesi de görüşülecek" Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı...

30.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:43

- Oka Yönetim Kurulu Toplantısı

OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi:

"Teknik Destek Programının uygulama alanını kar amacı güden işletmeleri de içerecek şekilde genişletilmesi de görüşülecek"

SAMSUN - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun'da yapıldı.

Pandemi dolayısıyla uzun süredir yapılamayan OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Batı Park'ta bir restoranda yapılan toplantının açılışında 10,5 sene görev yapan eski OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen'e görevde bulunduğu süre içerisinde verdiği hizmetlerinden dolayı plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Toplantının açılışında konuşan OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde ülkemiz bütün imkanlarını seferber ederek Kovid-19 salgını ile çok başarılı bir mücadele vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Bütün kurumlarımızda olduğu gibi kalkınma ajansımız da bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda bölgemiz illerinde çalışmalarını, destek araçlarını salgınla mücadeleye katkı verecek şekilde en etkin ve etkili şekilde kullanmanın yollarını aramıştır. Salgının sağlık alanında etkilerinin kontrol altına alındığı bu günlerde kalkınma ajansımız da bölgemiz illerinde katma değerli üretim, yatırım altyapısının iyileştirilmesi, kaliteli mesleki eğitim, girişimcilik ve sosyal içerme gibi konularda ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin sorunlara çözümler sunmak amacıyla yeni dönem faaliyet planlarını şekillendirecektir" dedi.

"Teknik Destek Programının uygulama alanını kar amacı güden işletmeleri de içerecek şekilde genişletilmesi de görüşülecek"

Teknik Destek Programı'nın uygulama alanı hakkında da bilgi veren Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Geçtiğimiz şubat ayında yönetim kurulunda onaylayarak ilan ettiğimiz Fizibilite Desteği ve Teknik Destek programları da bölgemizde yatırım imkanlarının geliştirilmesi, kurumlarımızın iş yapma kalitelerinin arttırılması konularında oldukça önemli araçlardır. Bugün bu programlar kapsamında gelinen noktayı ele alarak, yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmelerimizi de karara bağlayacağız. Ayrıca, bölgemizdeki kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin gelişiminde önemli katkıları olduğu değerlendirilen Teknik Destek Programı'nın uygulama alanını kar amacı güden işletmeleri de içerecek şekilde genişletilmesi de bugün yönetim kurulumuzda ele alınacaktır. Bu yolla, yeni dönemde işlerini geliştirmek üzere teknik yardım ihtiyacı bulunan işletmelerimizin desteklenmesi için bir aracın tanımlanacağını ifade etmek isterim" diye konuştu.

Korona virüsü sürecinde projelerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışacaklarını ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

"Kalkınma ajanslarının faaliyette bulundukları bölgelerdeki en önemli işlevlerinden birisi yeni proje fikirlerinin ortaya çıkarılması, olgunlaştırılması ve desteklenmesidir. Bu açıdan mali destek programlarının yanı sıra fizibilite desteği ve güdümlü proje desteği konusunda Ajansımızın gösterdiği performans bu ay ele alınacaktır. Korona virüsü sürecinde projelerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gereken tedbirler yönetim kurulumuzca karara bağlanacaktır."

Toplantı açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya ayrıca Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç ve OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin katıldı.

- Oka Yönetim Kurulu Toplantısı

Kaynak: İHA

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