Beşiktaş'la Yeni Sözleşme İmzalayan Oğuzhan'ın Serbest Kalma Bedeli 54 Milyon TL

Sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş ile mukavelesi biten Oğuzhan Özyakup ile 2022'ye kadar yeni sözleşme imzalandığı önceki gün TFF'ye bildirilmişti.

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin detayları belli oldu.

3 MİLYON TL ZAM ALDI

Eski anlaşmaya göre 550 bin euro (3 milyon TL) zamlı sözleşmeye imza atan Oğuzhan'ın mukavelesinde 10 milyon euro'luk (54 milyon TL) serbest kalma bedelinin olduğu ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Milli futbolcunun geçen sezonki performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar'ın, kulübün menfaatleri doğrultusunda bu rakama yakın bir teklifi de kabul edebileceği öğrenildi.