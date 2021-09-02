Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Genç futbolcu formasına kavuştu
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Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Genç futbolcu formasına kavuştu

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Sadece Galatasaray ve Rizespor'un değil, Türk futbolunun sorunu haline gelen Oğulcan Çağlayan'ın lisansı en sonunda çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Başkanımız nezdinde tüm yönetim kurulumuza, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım" camiaya mesajıyla teşekkür etti.

Çaykur Rizespor ile yaşanan bonservis sıkıntısı çözüldükten sonra Galatasaray 'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. Galatasaray Oğulcan için Ç.Rizespor kulübene 1.1 milyon Euro ve 550 bin TL'lik ödeme yaptı.

Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Genç futbolcu formasına kavuştu

"MİNNETİMİ SUNARIM"

Oğulcan Çağlayan krizin çözülmesinin ardından, "Lisansı çıkarılan Oğulcan Çağlayan: Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim ve büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım" paylaşımı yaptı.

Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Genç futbolcu formasına kavuştu
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Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Genç futbolcu formasına kavuştu - Haberler Spor
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