SPOR Öğretmenlerinin ailelerini ikna ettiği kız çocukları hentbolda final oynayacak

GAZİANTEP (DHA) - Öğretmenlerinin ailelerini ikna ettiği kız çocukları hentbolda final oynayacak

Kadir ÇELİK/NURDAĞI( Gaziantep ),(DHA)- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Başer Ocak, öğrencilerin ailelerini ikna ederek kız hentbol takımı kurdu. Hakkari'de Yıldızlar Hentbol yarı final mücadelesinde grup birincisi olarak çıkan takım, Şanlıurfa'da düzenlenecek final maçlarına hazırlanıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Şatırhöyük Ortaokulu'na 2 yıl önce müdür olarak atanan beden eğitimi öğretmeni Başer Ocak, okuldaki kız çocuklarının derslere daha çok ilgi göstermesi ve okula devamlılığını sağlamak için hentbol takımı kurdu. Çocuklarının hentbol oynamasına izin vermeyen ailelerle tek tek görüşen Ocak, aileleri ikna ettikten sonra öğrencilere eğitim vermeye başladı. Gaziantep Valiliği'nin de desteğiyle aldığı forma ve toplar ile okulun bahçesinde hentbol eğitimi veren Başer Ocak'ın takımı kentteki okullar arası müsabakada il birincisi oldu. Bu başarı ile birlikte Hakkari'de düzenlenen 2021-2022 Yıldızlar Kız Hentbol müsabakasına katılan Başer Ocak ve ekibi yarı finale yükseldi.

"YENİ BİR HAYATIMIZ OLDU"

Şanlıurfa'da yapılacak Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Finallerine hazırlanan öğrenciler, 5 gün okulda antrenman yaparken, aynı zamanda çiftçilik ile uğraşan ailelerine de yardım ediyorlar. Hentbol ile tanıştıktan sonra kendileri için yeni bir hayat başladığını ifade eden takım kaptanı Hamide Halil, "Hocamız okula gelmesiyle hentbol ile tanıştık. Bizim için ondan sonra yeni bir hayat başladı. Kızlar olarak kendimize güvenimiz hentbol ile arttı. Okulda 5 gün antrenman yapıyoruz. Evlerimizde bahçe işlerine yardım edip, hayvan otlatırken dahi antrenman yapıyoruz. Hepimizin hedefi Türkiye şampiyonu olmak ve spor lisesine gitmek" dedi.

Başer Ocak ise Hakkari'deki turnuvaya çocuklarını göndermek istemeyen ailelerle görüşüp, 5 aileyi ikna edebildiğini söyleyerek, çocuklara imkan verilince başarının geldiğini anlattı.

Ocak, "2 yıl sene önce buraya ilk atandığımda kızlar hentbol takımını kurduk. Kızlarımızla il birinciliği yaşadık. Hakkari'deki turnuvaya birçok aile çocuğunu göndermek istemedi. Kızımız il dışına çıkamaz dediler. 5 kişiye giderek ikna ettik. ve şimdi final oynama şansı elde ettik. Şanlıurfa'da yapılacak finale çıkma turnuvasında İlimizi, ilçemizi, okulumuzu en iyi şekilde temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin hepsi 7 sınıfa gidiyor, gelecek yıl hedefimiz Türkiye şampiyonluğudur "diye konuştu.