Öğretmenlere Skolyoz Farkındalığı

İZMİR'de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen toplantıda, özellikle beden eğitimi öğretmenlerine ergenlik döneminde sıklıkla ortaya çıkan omurga eğriliği ve skolyoz hastalığı konusunda bilgi verildi.

Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir İlkokulu'nda düzenlenen 'Omurga deformiteleri ve ortopedik sorunlarda farkındalık' konulu toplantıda, beden eğitimi öğretmenlerine skolyoz hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya katılan Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Karşıyaka'nın bu sosyal sorunla ilgili farkındalığa öncülük edeceğini belirterek, bozuk duruşa sahip öğrencileri uyarmaları için beden eğitimi ve rehber öğretmenlerin dikkatini çekmek istediklerini kaydetti.

Toplantının düzenlenmesine öncülük eden eczacı Neslihan Gökhan, 14 yaşındaki oğlunun skolyoz nedeniyle ameliyat edildiğini söyleyerek, çocukların ilerleyen yıllarda ağrı çekmemesi için erken teşhisin önemli olduğunu dile getirdi. Gökhan, "Oğlumun sorunu erken teşhis edilmeseydi yaşam kalitesi düşecekti. Ergenlik döneminde bu hastalığın fark edilmesi için ilgili gözlere ihtiyacımız var. Önce farkında olalım. Bir anne olarak, onları bizden daha uzun saatler gördüğünüz için vücudunda değişiklik farkettiğiniz çocuğu ve aileleri uyarmanızı istiyorum. Bu toplantıların ilki Karşıyaka'da düzenlendi, sonra İzmir ve tüm Türkiye'ye örnek olabilir" dedi.

ERGENLİK DÖNEMİNE DİKKAT

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ömer Akçalı, toplantıya katılan beden eğitimi öğretmenlerini duruş bozukluğuna sahip öğrencileri hangi durumlarda bir hekime yönlendirmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdi. 27 yıldır bu işle uğraştığını ve skolyozun çok önemli bir sorun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akçalı, çocukların ailesiyle geçirdiği vakitten daha fazlasını, öğretmenleriyle geçirdiğini vurguladı. Omurganın vücudun dengesini sağlayan temel organ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ömer Akçalı şunları söyledi:

"Omurga yaklaşık 25 kemikten oluşur. Bu rahatsızlığın nedenini tam olarak bilmiyoruz. Türkiye'de yüzde 4 civarında görülüyor. Kardeşler arasında görülme olasılığı yüzde 36'dır. Karşıdan bakıldığında normal bir omurga düz olmalıdır. Hafif eğrilik olabilir ama 10 derecenin üzeri eğilmesi skolyoz kabul edilir. Beden eğitimi öğretmenleri olarak çocukları daha dar kıyafetlerle görebiliyorsunuz. Özellikle ergenlik döneminde kız çocukları vücudu daha çok saklar. Bu doğaldır, ama bu deformitelerin en fazla ortaya çıktığı dönem, bu dönemdir. Sizin gözlemleriniz bu açıdan çok önemli. Öğrenci, sınıfta otururken bile iki omuz dengesizliği fark edilir. Bu çocukların mutlaka kontrol edilmesi lazım."

Skolyozun ağrısız bir rahatsızlık olduğunu anlatan Prof. Dr. Akçalı, ameliyat edilmese dahi ağrı yaşatmadığını, ancak belli bir yaştan sonra çeşitli sorunlara neden olduğunu vurguladı. Kişinin merdiven çıkamadığını, hatta yürüyememe sorunları ile karşılaştığını anlatan Prof. Dr. Akçalı, hastalığın ağır okul çantaları ile ilgisi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

- İzmir