Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperlikli maske üretiyor Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için yüz siperlikli maske üretimine başladı.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için yüz siperlikli maske üretimine başladı.

Dumlupınar BİLSEM öğretmenleri, Memur-Sen İl Temsilciliğinin destekleriyle, sağlık çalışanlarına yüz siperlikli maske üretimi için proje hazırladı.

Öğretmenler, malzemelerin temininden sonra 3 boyutlu yazıcılarla ürettikleri maskeleri, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edecek.

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda sağlık çalışanları için koruyucu maske projesine başladıklarını söyledi.

Gümüş, Memur-Sen'in desteğiyle daha çok maske üretebileceklerini belirterek, "İnşallah ürettiğimiz siperli maskelerle sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa katkı vermiş oluruz." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Arslan da koronavirüs salgınında hastalara canla başla müdahale eden sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Öğretmenlerin gayretlerini önemsediklerini ifade eden Arslan, "Memur-Sen olarak biz de milletimizin tehdit altında olduğu her zaman üzerimize düşen göreve hazırız. Milletimiz ve memleketimizin selameti için sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Önemli olan da bugünlerde milletimizin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi." diye konuştu.

Kaynak: AA