Öğrencilerin yıl sonu sergisi salgın nedeniyle sosyal medyadan sanatseverlerle buluştu Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, hazırladıkları yıl sonu sergisinin görüntülerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medyadan yayımladı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, hazırladıkları yıl sonu sergisinin görüntülerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medyadan yayımladı.

Seramik ve cam bölümünden bu yıl mezun olan 8 öğrenci, bölüm başkanı Doç. Dr. Seyhan Yılmaz danışmanlığında hazırladıkları 58 çalışmayı, internetten sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl seramik ve cam bölümünün ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere her açıdan dolu dolu eğitim vermeye çalıştıklarını belirten Seyhan Yılmaz, "Geride bıraktığımız 4 yıllık eğitim sürecinde sanatsal, endüstriyel ve teknolojik bakımdan olduğu kadar kuramsal açıdan da öğrencilerimizi yetiştirdik. Onları en iyi şekilde mezun etmek için elimizden geleni yaptık." dedi.

Öğrencilerin yıl sonu çalışmalarından oluşan bir sergi açmaya karar verdiklerini dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sergimizi salonumuzda açtık ama bu dönemde okulumuzda öğrenci olmaması ve sanatsal faaliyetler konusunda ziyaretlerin az olacağını düşünerek, sergimizin çekimlerini yapıp sosyal medya üzerinden yayımladık. Hem öğrencilerimiz hem de sanatseverler bu dönemde sanattan uzak kalmasın diye böyle bir çalışma yaptık."

Kaynak: AA