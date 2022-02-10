Öğrenciler rafting yarışına Büyük Menderes Nehri'nde hazırlanıyor

ADANA (AA) - Aydın'da lise öğrencileri, Büyük Menderes Nehri'nde rafting antrenmanı yapıyor.

Germencik Ortaklar Fen Lisesi Öğrencileri kız ve erkek karma rafting takımı sporcuları Adana'da yapılacak Türkiye Liselerarası Rafting Şampiyonasına Büyük Menderes Nehri'nde hazırlanıyor.

Beden eğitimi öğretmeni Erkan Eyiol, AA muhabirine, nehirde amatörce bir alan kurduklarını ve çalışmaları burada yaptıklarını söyledi.

Adana'da ilk üçe girmeyi hedeflediklerini dile getiren Eyiol, "Bunu başarabilirsek federasyonun organize ettiği Türkiye Şampiyonası'nda yer alabileceğiz. Daha önce Muğla Dalaman Çayı'nda antrenmanlarımızı yaptık. Okulumuza yakın olan Büyük Menderes Nehri aynı zamanda Aydın'ın simgesi olan bir nehir. O yüzden burayı seçtik. Daha önce burada böyle bir aktivite yapılmıyordu, ilk defa rafting branşını getirdik. İnşallah Türkiye derecesini alabilirsek bunu daha profesyonel bir hale getireceğiz." diye konuştu.

Antrenör Nazlı Gögerkaç da yeni başlamalarına rağmen sporcuların çok istekli olduğuna işaret etti.

Kız takımının kaptanı Ilgın Özlügil ise "Bu spora daha yeni başlıyoruz. Amacımız Aydın ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek ve derece almak. Zor şartlarda Menderes Nehri'nde çalışıyoruz. Ama bunun için değer, başaracağız." ifadelerini kullandı.

Erkek takımın kaptanı Muammer Eker de Adana'dan dereceyle dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.