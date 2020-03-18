Öğrenci kenti Eskişehir'de okulların tatili esnafı endişelendirdi Öğrenci kenti Eskişehir'de okulların tatili esnafı endişelendirdi Üç üniversitedeki onbinlerce öğrenci kenti terk etti, esnafın ara tatili erken geldi Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen;

Öğrenci kenti Eskişehir'de okulların tatili esnafı endişelendirdi

Üç üniversitedeki onbinlerce öğrenci kenti terk etti, esnafın ara tatili erken geldi

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen;

"En çok eğlence mekanları zarar görecek"

"Vatandaşa tavsiyemiz kesinlikle ihtiyaç fazlası alışveriş yapmamaları, ürünümüz çok"

"Esnafımız da kesinlikle fırsatçılık yapmadan hizmet etmeli"

ESKİŞEHİR - Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de, koronavirüs nedeniyle edilen üniversitelerin tatil edilmesi ve sonucunda öğrencilerin memleketlerine gitmesinin yerel esnafın büyük zararına mal olacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz perşembe günü açıklanan karar ile üniversite ve okulların eğitime ara verildi. Öğrenciler ise tatilin ilan edilmesinden sonra ailelerine kavuşmak için memleketlerine döndüler. Ancak öğrencilerin bu gidişi 3 üniversiteyi barındıran ve öğrenci kenti olarak bilenen Eskişehir'deki esnafa büyük zarara neden olacak. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, yerel esnafın edecek zararlar hakkında konuşurken hem esnaflara hem de vatandaşlara birçok konuda tavsiyelerde bulundu.

"Ara tatil erken geldi"

Başkan Birsen, genellikle yaz ayalarında öğrencilerin gidişiyle esnaf büyük zararlar görürken bu yıl bu zararın daha erken geldiğini belirtti. Birsen, "Öğrencilerimizin bu korona virüsü tedbirleri çerçevesinde okulların tatil edilmesi ile birlikte memleketlerine döndüler. Özellikle biz bunu yaz aylarında çok şiddetli bir şekilde öğrencilerimizin ayrılması ile yaşıyorduk. Ama şimdi nisan ayında başlayacak olan ara tatilin 14 gün önceye çekilmesi ve dolaysıyla öğrencilerin kentlerine dönmesi ile Eskişehir'de ekonomik olarak esnaf ve sanatkarlarımızın etkileyeceği aşikardır. Biz ne olursa olsun tabi ki bir takım zararlarımız olacak. Her Türk milleti, her Türk insanı devletimiz de bu zararları sinesine çekerek, herkes taşın altına elini koyarak bu tedbirleri en iyi şekilde uygulayarak bunu atlatacağız" diye aktardı.

"Eğlence mekanları en çok zarar görecek"

Başkan Birsen, kentte bulunan yerel esnafların birçoğu zarar edecekken, en çok eğlence mekanların sahiplerinin bundan etkileneceğini dile getirerek, "Daha çok eğlence ve umuma açık işletmelerin zara göreceğini tahmin ediyoruz. Dolaysıyla alınan tedbirlerde umuma açık işletmelerde halkın daha yoğun olduğu bölgelerden uzak durulması isteniyor. Dolaysıyla bu tur işletmelerim dışında kalan esnaf ve sanatkarlarımızın da daha az bundan zarar göreceğini düşünmekteyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımızın da mutlaka ve mutlaka esnaf ve sanatkarlarımızı tercih ederek iyi günde ve kötü gönde milletinin yanında olan küçük, bize kayıtlı, yerel esnaf- sanatkara destek vererek, onlardan alışveriş yaparak hem AVM'lerin hem de fırsatçıların ayak oyunlarını gelmeyerek esnaf ve sanatkarlardan alışveriş yamalarını buradan tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlar kesinlikle ihtiyaç fazlası alış-veriş yapmasın"

Başkan Birsen, korona virüsü paniğine kapılarak vatandaşların gerekli ihtiyacından da fazla alış-veriş yapmamalarına tavsiye etti.

Birsen konu ile ilgili, "Kesinlikle ihtiyaçtan fazla ürün almamalarını halkımıza tavsiye ediyoruz. Güllük kullanabileceğimiz emtiaları alalım. Gerçekten Türkiye'miz bir gıda cenneti. Dolaysıyla gerekli firmalarda gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. Yani kesinlikle şunu bulamayacağız, yarın çok pahalılaşacak gibi ürünlere talebe artırarak suni zam yapılamasını halkımız önlemeli. Onun için gerekenin dışında alışveriş yapmamaları, stok yapmamalarını buradan öneriyoruz. Halkımızdan bir de dediğimiz gibi biz kesinlikle rafımızdaki ürünü bitmeden o ürüne zam gelmeden zam yapma gibi bir tabiiyetimiz yok; bu şekilde davranış şeklimiz yok. Esnafımız ürünü kaça almışsa, ürünü rafa koyar bitine kadar aynı fiyatta satar. Dolaysıyla fırsatçılık yapanları desteklemeden esnaf ve sanatkarlarımızı da alışveriş yapacakları listenin içine alarak daha tedbirli davranmaları ve stok yapmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayarak fırsatçıların ekmeğini yağ sürmemelerini buradan tavsiye ediyoruz" dedi.

"Daha ucuza, daha az karla halkımızı hizmet etmek tavsiyemizdir"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, esnafa da bugünlerde halkın yanlarında olup fırsatçılık yapmaması yönünde bir mesaj verdi. Birsen; bu konuda, "Esnaflarımıza vermek istediğimiz mesaj; kesinlikle fırsatçılık yapmadan hizmet etsin. Fırsatçılık haramdır. Dolaysıyla bu günlerde daha da yapabiliyorsak daha ucuza, daha az karla halkımızı hizmet etmektir tavsiyemiz. Fırsatçılara ve kesinlikle halkımıza zarar verecek bir işin içinde olmadan, bu dönemde halkımıza en iyi hizmet vererek esnaf ve sanatkarın devletinin ve milletinin yanında göstermesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu zararı atlatmak için projelerimiz var"

Başkan Birsen, tatil nedeniyle esnafın zararlarının yerini doldurmak için daha sonra gerçekleştirecek olan belli projeler hazırlamakta olduklarını anlattı ve "Şuanda alınan tedbirler daha yeni. Özellikle Esnaf Odaları Birliği olarak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu olarak bu haftayı bekleyerek, görerek tedbirlerimizi daha kalıcı hale nasıl getirebiliriz onun uğraşı içindeyiz. İnşallah önümüzdeki haftalar içinde tedbirlerimiz alarak esnaf ve sanatkarımızı en az zararla bu işin içinden çıkması yönünde bir takım projelerimiz var. Bunları yapmayı çalışıyoruz. Projelerimiz hazır. Halkımızdan sağduyulu. Dolaysıyla panik yapmadan, alınana tedbirlere uyarak bu konuda hep beraber Türk milleti olarak ve birlik ve beraberlik içinde bu gelen tabii felaketten, salgın hastalıktan da kurtulacağımızın inancı tam" diye belirtti.

Kaynak: İHA