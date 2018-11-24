Oğlunun Babası Olduğunu Öğrendiği Ortağını Öldürdü! "Etek Giyip Dolaşsın" Sözleri Tahrik Sayıldı

İstanbul Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 4 yaşındaki oğlunun kendisinden olmadığını öğrenen Okan Alçıtepe, yaptırdığı DNA testinde çocuğun babasının iş ortağı Cemil Şanlı olduğunu öğrendi. Tartıştığı ortağını tabancayla ateş ederek öldüren Alçıtepe, savunmasında, eşinden şüphelenmediğini ancak daha önce mahallede benzer durum yaşandığı için test yaptırdığını söyledi. Ölen Şanlı'nın, 'Etek giyip dolaşsın', 'Sen nasıl delikanlısın' sözleri tahrik sayıldı, duruşma ertelendi.

Kağıthane'de geçen sene küçük oğlunun kendisine benzememesinden şüphelenen Okan Alçıtepe, DNA testi yaptırdı. oğlu A.A'nın ortağı Cemil Şanlı'dan olduğunu öğrendi. Şanlı'yı tabancayla vurarak öldüren Alçıtepe dün "kasten adam öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Okan Alçıtepe hazır bulundu. Maktul Cemil Şanlı'nın da yakınları katıldı.

OĞLUM BÜYÜDÜKÇE BANA BENZEMEDİ'

Duruşmada savunma yapan sanık Alçıtepe, ortağı Cemil Şanlı ile 2013 yılında ortak matbaa açtıklarını belirterek, "Oğlum sandığım A.A da 2014'te dünyaya geldi" dedi. Oğlunun büyüdükçe kendisine benzemediğini söyleyen Alçıtepe, "O zamana kadar eşimden hiç şüphelenmedim. Fakat daha önce mahallede böyle bir şey olduğu için babalık testi yaptırmak istedim. Sonuçta babası olmadığım ortaya çıktı" dedi.

"EŞİME RENKLİ BİR İÇECEK VERİP BAYILTMIŞ"

Sonuçlarla birlikte eşine gidip 'Bu ne demek?' diye sorduğunu belirten Alçıtepe, eşinin önce sonuçların yanlış olduğunu söylediğini sonrasında ise ağlamaya başladığını anlatarak, "Eşim, 'Bir şey var ama emin değilim' dedi. 2013 yılında eşim iş yerinde iken Cemil Şanlı da matbaaya gelmiş. Eşime renkli bir içecek verip, yurtdışından geldiğini söylemiş, içmesi için ısrar etmiş. Eşim, o içeceği içtikten sonra baygınlık geçirmiş" diye konuştu.

"DNA TESTİ YAPTIK ÇOCUĞUN BABASI ORTAĞIM ÇIKTI"

Eşinin kendisine, içki içtiği yerle kendine geldiği yerin aynı olmadığını söylediğini aktaran Alçıtepe, "Bunun üzerine eşimin abisi ile sonuçları alıp ortağım Cemil Şanlı'nın yanına gittik. Şanlı, böyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Eşimin anlattıklarını anlattım. 'Ben böyle namussuz bir insan değilim, isterseniz test yaptıralım' dedi. Test yaptırdık ve oğlum sandığım çocuğun babası ortağım çıktı" ifadesini kullandı.

'TAZMİNAT DAVASI AÇTIK'

Testin sonucu ortaya çıktıktan sonra ortağı Cemil Şanlı'nın yanına gittiğini ve aralarında arbede yaşandığını anlatan Alçıtepe, "Sonrasında psikolojim iyice bozulmuştu. Mahallede de dedikodular çıkmaya başlamıştı. Bir süre eve gitmedim daha sonra eşimle semtten taşınmaya karar verdik. Aynı zamanda eşimle birlikte Cemil Şanlı'ya 50 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtık" dedi.

Alçıtepe savunmasının devamında, "Cemil ortak tanıdıklarımıza 'Bir günlük zevkim 50 bin TL'ye geldi' diye söylemiş. Ortak tanıdıklarımız da bunları bana söyledi. Olay günü 20 Temmuz 2017'de iş ile ilgili malzeme almak için iş merkezine gittim. Orada Cemil Şanlı ile karşılaştık. Alaycı bir gülümseme ile gülerek 'Sen burada ne geziyorsun lan p…..k?' dedi. Bende yanımda taşıdığım silahla 3-4 el hedef gözetmeksizin ateş ettim" diye konuştu.

'ETEK GİYİP DOLAŞSIN' SÖZÜ TAHRİK SAYILDI

Ölen Şanlı'nın, 'Etek giyip dolaşsın', 'Sen nasıl delikanlısın' sözleri tahrik sayıldı. Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki görüşünde sanık Okan Alçıtepe için haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Savcı ruhsatsız silah ve haksız tahrik altında cinayetten sanığın 13 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Taraflar savunma için süre istedi, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ertelendi.