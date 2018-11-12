Bir Anne, Amcasıyla Beraber Yakılan Oğlunun Öldürülüşünü Canlı Yayında İzledi
Meksika'da öfkeli kalabalık, 21 yaşındaki hukuk öğrencisini ve 43 yaşındaki amcasını organ mafyası üyeleri sanıp benzin dökerek canlı canlı yaktı. Öğrencinin annesi, oğlunun öldürülmesini canlı yayında izledi.
Meksika'nın Pueblan eyaletinde bulunan Acatlan kentinde insanlar, 21 yaşındaki hukuk öğrencisi Ricardo Floresve 43 yaşındaki amcası Albert Flores'i organ mafyası üyesi sanıp önce linç ettiler sonra canlı canlı yaktılar.
ÜÇ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Birkaç gün önce kentte yaşları 4, 8 ve 14 olan üç çocuğun cansız bedeni bulundu. Öldürülen çocukların iç organlarının çalındığı tespit edildi.
AMCA VE YEĞEN GÖZALTINA ALINDI
Amca ve yeğen kuyu malzemesi almak için geldikleri kentte huzursuzluk çıkardıkları gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı.
İNSANLAR, KATİL ZANLISI SANDILAR
Amca ve yeğenin polis tarafından polis merkezine götürüldüğünü gören bazı insanlar, amca ve yeğenin öldürülen çocukların katilleri olduklarını sanınca WahtsApp üzerinden herkese 'çocuk katilleri polis merkezinde' diye mesaj attı. Kısa süre içinde yüzlerce insan polis merkezinin önüne toplanıp zorla içeri girdiler. Amca ve yeğeni zorla dışarı çıkaran kalabalık linç ettikten sonra üzerilerine benzin döküp yakarak öldürüldü.
ANNESİ OĞLUNUN ÖLDÜRÜLMESİ CANLI YAYINDA İZLEDİ
Kalabalıktan bazıları amca ve yeğenin linç edilmelerini alkışlar ile destek verirken kalabalıkta bazıları linç olayını Facebook olayını canlı verdi. Bu sırada öldürülen Ricardo'nun annesi canlı videoyu izlerken linç edilen kişinin oğlu öldürüleceğini görünce videoya "Hayır oğlum şucsuz" yorumlarını yapmasına rağmen kalabalık amca ve yeğeni öldürdü.
AMCA VE YEĞEN SUÇSUZMUŞ
Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, amca ve yeğenin kaçırılan çocukların öldürülmesi olayına karışmadığı ve başka bir suçtan dolayı polis tarafından gözaltına alındıklarını söyledi. Polis, ayrıca olay ile ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
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gezi olaylarında polisi böyle linç etmişti şemalislerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Insanlarin adaletinin oldugu yerde adaletsizlik mutlaka olur kiyamet bunlar icin var elbet hesap vakti gelecekCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Aboooo . Allah muhafaza . Demek ki neymiş. Galeyana gelmeyeceksin ! İşin aslını anlamadan kimsenin saçının teline zarar vermeyeceksin! Cahil olmayacaksınCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Hanki devirde yasiyoruz bu insanlikmi bunlar tam bir barbar. Yakanlarin farki yakdiklarindan ne acaba. Al birini vur ötekine. Bunlardan ibret almak gerek Bos Bos bakmakla olmaz alabilene ne Mutlu. ALLAH Polisimize Devletimize Askerimize insan gibi insanimiza seval vermesin. AMINCevap Yaz 11 14 Yayından KaldırYILMAZ: sanki bizim ülkemizdeki halkın oradaki halktan farkı varmı6 10 Yayından Kaldır