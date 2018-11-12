Bir Anne, Amcasıyla Beraber Yakılan Oğlunun Öldürülüşünü Canlı Yayında İzledi

Meksika'nın Pueblan eyaletinde bulunan Acatlan kentinde insanlar, 21 yaşındaki hukuk öğrencisi Ricardo Floresve 43 yaşındaki amcası Albert Flores'i organ mafyası üyesi sanıp önce linç ettiler sonra canlı canlı yaktılar.

ÜÇ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Birkaç gün önce kentte yaşları 4, 8 ve 14 olan üç çocuğun cansız bedeni bulundu. Öldürülen çocukların iç organlarının çalındığı tespit edildi.

AMCA VE YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

Amca ve yeğen kuyu malzemesi almak için geldikleri kentte huzursuzluk çıkardıkları gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

İNSANLAR, KATİL ZANLISI SANDILAR

Amca ve yeğenin polis tarafından polis merkezine götürüldüğünü gören bazı insanlar, amca ve yeğenin öldürülen çocukların katilleri olduklarını sanınca WahtsApp üzerinden herkese 'çocuk katilleri polis merkezinde' diye mesaj attı. Kısa süre içinde yüzlerce insan polis merkezinin önüne toplanıp zorla içeri girdiler. Amca ve yeğeni zorla dışarı çıkaran kalabalık linç ettikten sonra üzerilerine benzin döküp yakarak öldürüldü.

ANNESİ OĞLUNUN ÖLDÜRÜLMESİ CANLI YAYINDA İZLEDİ

Kalabalıktan bazıları amca ve yeğenin linç edilmelerini alkışlar ile destek verirken kalabalıkta bazıları linç olayını Facebook olayını canlı verdi. Bu sırada öldürülen Ricardo'nun annesi canlı videoyu izlerken linç edilen kişinin oğlu öldürüleceğini görünce videoya "Hayır oğlum şucsuz" yorumlarını yapmasına rağmen kalabalık amca ve yeğeni öldürdü.

AMCA VE YEĞEN SUÇSUZMUŞ

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, amca ve yeğenin kaçırılan çocukların öldürülmesi olayına karışmadığı ve başka bir suçtan dolayı polis tarafından gözaltına alındıklarını söyledi. Polis, ayrıca olay ile ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını söyledi.