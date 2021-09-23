Odunpazarı'nda pedallar daha fazla hareket için çevrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odunpazarı'nda pedallar daha fazla hareket için çevrildi

Bültenler - Haberler | Güncel
Odunpazarı'nda pedallar daha fazla hareket için çevrildi

Ulusal koordinatörlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası, Odunpazarı'nda 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olan Avrupa Hareketlilik Haftası, bisiklet etkinliği ile sona erdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerine dikkat çekmek üzere, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Odunpazarı Belediyesi de vatandaşların kişisel araçlar yerine alternatif ulaşım araçlarıyla seyahat etmesini teşvik etmek ve vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli etkinliklerle sağlıklı yaşam için hareketliliğin önemine dikkat çekti.

İKİ TEKER BİZE YETER

Bu yıl 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu işbirliği ile Odunpazarı Belediyesi "Arabasız Gün: 'İki Teker Bize Yeter" etkinliği düzenledi. Vatandaşların bisikletleri ile renk kattığı etkinliğe Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Figen Engin, Evren Olcay ve Emre Genç'le beraber Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru katıldı.

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Evren Olcay, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısı ile bir dizi etkinler düzenlediklerini belirtti. Düzenledikleri etkinliklerle alternatif ulaşım aracı olan bisikleti öne çıkarmak ve aynı zamanda bireyleri hareketli ve sağlıklı bir yasama teşvik etmek istediklerini söyleyen Olcay, gerçekleştirdikleri bu etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayan bisiklet turu, Kanlıkavak Parkı'nda son buldu. Çocukların da yer aldığı etkinlikte Odunpazarı sokakları bisikletlilerle renklendi.

Bisiklet turunun ardından Kanlıkavak Parkı'nda modern dans ve spor etkinliği ile beraber sokak müzisyenleri dinletisi yapıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cristiano Lionel Messi Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Odunpazarı'nda pedallar daha fazla hareket için çevrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:24:47. #1.17#