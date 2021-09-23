Odunpazarı'nda pedallar daha fazla hareket için çevrildi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olan Avrupa Hareketlilik Haftası, bisiklet etkinliği ile sona erdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerine dikkat çekmek üzere, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Odunpazarı Belediyesi de vatandaşların kişisel araçlar yerine alternatif ulaşım araçlarıyla seyahat etmesini teşvik etmek ve vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli etkinliklerle sağlıklı yaşam için hareketliliğin önemine dikkat çekti.

İKİ TEKER BİZE YETER

Bu yıl 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu işbirliği ile Odunpazarı Belediyesi "Arabasız Gün: 'İki Teker Bize Yeter" etkinliği düzenledi. Vatandaşların bisikletleri ile renk kattığı etkinliğe Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Figen Engin, Evren Olcay ve Emre Genç'le beraber Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru katıldı.

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Evren Olcay, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısı ile bir dizi etkinler düzenlediklerini belirtti. Düzenledikleri etkinliklerle alternatif ulaşım aracı olan bisikleti öne çıkarmak ve aynı zamanda bireyleri hareketli ve sağlıklı bir yasama teşvik etmek istediklerini söyleyen Olcay, gerçekleştirdikleri bu etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayan bisiklet turu, Kanlıkavak Parkı'nda son buldu. Çocukların da yer aldığı etkinlikte Odunpazarı sokakları bisikletlilerle renklendi.

Bisiklet turunun ardından Kanlıkavak Parkı'nda modern dans ve spor etkinliği ile beraber sokak müzisyenleri dinletisi yapıldı.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

Bültenler - Son Dakika Haberleri