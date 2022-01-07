Odunpazarı'nda Ocak ayı meclis toplantıları tamamlandı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Gerçekleştirilen meclis toplantısında, bir önceki meclis toplantısında ilgili komisyonlara gönderilen 13 adet gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinden Vadişehir Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait taşınmaza, Kapalı Spor Kompleksi yapılmasına dair gündem maddesi ön plana çıktı. Görüşülen gündem maddelerinden 11'i oy birliği, 2'si ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis'inin bir sonraki toplantısının 1 Şubat 2022 Salı günü saat 17:00'da Nikah Salonunda yapılmasına karar verildi.

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