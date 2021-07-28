(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır? ODTÜ bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. Peki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? Orta Doğu Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Orta Doğu Teknik puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
ODTÜ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|40
|40
|406,98313
|442,78212
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|40
|40
|403,59663
|439,64972
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|20
|21
|418,91465
|451,74768
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|458,87963
|468,49083
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|100
|100
|466,08923
|497,40944
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|DİL
|23
|23
|320,80444
|417,87413
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
|DİL
|1
|1
|464,11916
|464,11916
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|20
|21
|414,61461
|445,50259
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|20
|20
|470,05962
|484,72720
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
|SÖZ
|60
|60
|431,29862
|480,57315
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|454,77373
|508,23382
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|1
|455,08026
|455,08026
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce)
|EA
|60
|60
|401,44468
|527,01499
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|0
|---
|---
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce)
|SAY
|90
|90
|472,82316
|536,50810
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|2
|394,23249
|416,99102
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|450,80958
|481,87964
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce)
|SAY
|80
|80
|445,96776
|477,14600
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce)
|SAY
|80
|80
|466,14396
|518,32234
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|488,60722
|515,94281
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce)
|EA
|100
|100
|474,38287
|518,32108
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce)
|EA
|60
|61
|421,96392
|469,75101
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce)
|SÖZ
|70
|72
|435,43858
|503,98989
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)
|EA
|90
|90
|466,79178
|497,68642
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce)
|EA
|90
|90
|474,33888
|499,31711
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|EA
|20
|7
|320,58231
|360,10541
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)
|EA
|1
|1
|423,95261
|423,95261
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|EA
|14
|4
|316,18092
|332,01081
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)
|EA
|1
|1
|400,88497
|400,88497
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
|EA
|80
|80
|440,61072
|459,67607
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|EA
|80
|80
|456,25288
|476,71837
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|460,97668
|506,37778
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)
|SAY
|110
|110
|480,46292
|520,22984
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|416,26539
|460,14754
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|105
|105
|538,59468
|555,77895
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|65
|65
|447,15988
|466,45654
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|195
|195
|531,08200
|552,38514
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|95
|95
|520,69188
|538,04691
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|85
|85
|456,65182
|482,69275
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|90
|90
|518,08843
|536,06746
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|180
|180
|462,89977
|504,18254
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|426,23516
|479,99665
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|100
|100
|483,98306
|517,90732
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|427,26923
|513,25214
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|190
|190
|517,03220
|548,00664
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|80
|495,01009
|535,27335
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|439,42786
|477,43502
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12
|12
|484,02196
|499,72720
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|68
|68
|351,09677
|475,40303
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|7
|471,05115
|521,04448
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38
|38
|305,65419
|470,31915
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|5
|473,89774
|495,41773
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30
|30
|326,10020
|468,88080
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|5
|352,17405
|384,47441
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|19
|10
|212,69740
|284,41056
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|DİL
|6
|6
|421,11211
|443,83310
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|30
|30
|252,17044
|448,50466
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|5
|355,82558
|409,79842
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|5
|288,12519
|310,81636
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|5
|362,31876
|454,71216
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23
|23
|211,99996
|299,74372
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|EA
|5
|3
|205,00972
|294,98133
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|5
|394,53188
|435,48093
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15
|8
|283,27625
|390,88609
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|5
|452,38006
|470,80606
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27
|27
|291,72061
|397,65370
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|5
|335,70009
|374,59521
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5
|1
|322,20269
|322,20269
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|14
|14
|368,66180
|396,69137
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|76
|76
|241,21148
|361,83404
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|5
|359,42485
|363,87516
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10
|0
|---
|---
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|5
|359,70879
|402,38545
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23
|18
|204,79461
|328,73577