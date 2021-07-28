(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır? ODTÜ bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. Peki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? Orta Doğu Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Orta Doğu Teknik puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

ODTÜ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40 40 406,98313 442,78212 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40 40 403,59663 439,64972 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 21 418,91465 451,74768 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50 50 458,87963 468,49083 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 100 100 466,08923 497,40944 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) DİL 23 23 320,80444 417,87413 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) DİL 1 1 464,11916 464,11916 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 21 414,61461 445,50259 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 20 470,05962 484,72720 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 60 60 431,29862 480,57315 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) SAY 60 60 454,77373 508,23382 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2 1 455,08026 455,08026 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) EA 60 60 401,44468 527,01499 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1 0 --- --- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) SAY 90 90 472,82316 536,50810 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2 2 394,23249 416,99102 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik (İngilizce) SAY 60 60 450,80958 481,87964 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce) SAY 80 80 445,96776 477,14600 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce) SAY 80 80 466,14396 518,32234 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60 60 488,60722 515,94281 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) EA 100 100 474,38287 518,32108 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) EA 60 61 421,96392 469,75101 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) SÖZ 70 72 435,43858 503,98989 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) EA 90 90 466,79178 497,68642 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 90 90 474,33888 499,31711 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) EA 20 7 320,58231 360,10541 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) EA 1 1 423,95261 423,95261 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) EA 14 4 316,18092 332,01081 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) EA 1 1 400,88497 400,88497 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80 80 440,61072 459,67607 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80 80 456,25288 476,71837 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 70 70 460,97668 506,37778 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) SAY 110 110 480,46292 520,22984 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 70 70 416,26539 460,14754 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105 105 538,59468 555,77895 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 65 447,15988 466,45654 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 195 195 531,08200 552,38514 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 95 95 520,69188 538,04691 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 85 85 456,65182 482,69275 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 90 518,08843 536,06746 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 180 180 462,89977 504,18254 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 426,23516 479,99665 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 100 483,98306 517,90732 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 427,26923 513,25214 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 190 190 517,03220 548,00664 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 80 495,01009 535,27335 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 439,42786 477,43502 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 12 12 484,02196 499,72720 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 68 68 351,09677 475,40303 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7 7 471,05115 521,04448 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 38 38 305,65419 470,31915 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 473,89774 495,41773 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30 30 326,10020 468,88080 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 352,17405 384,47441 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 19 10 212,69740 284,41056 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 6 6 421,11211 443,83310 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 30 30 252,17044 448,50466 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 355,82558 409,79842 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 5 288,12519 310,81636 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 362,31876 454,71216 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 23 23 211,99996 299,74372 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EA 5 3 205,00972 294,98133 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 394,53188 435,48093 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 15 8 283,27625 390,88609 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 452,38006 470,80606 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 27 27 291,72061 397,65370 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 335,70009 374,59521 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 5 1 322,20269 322,20269 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 14 14 368,66180 396,69137 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 76 76 241,21148 361,83404 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 359,42485 363,87516 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10 0 --- --- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 359,70879 402,38545 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 23 18 204,79461 328,73577

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