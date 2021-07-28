(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır? ODTÜ bölümleri puanları!
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(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır? ODTÜ bölümleri puanları!

(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır? ODTÜ bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. Peki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? Orta Doğu Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Orta Doğu Teknik puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

ODTÜ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)SAY4040406,98313442,78212
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)SAY4040403,59663439,64972
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği (İngilizce)SAY2021418,91465451,74768
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)SAY5050458,87963468,49083
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)DİL100100466,08923497,40944
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)DİL2323320,80444417,87413
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)DİL11464,11916464,11916
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği (İngilizce)SAY2021414,61461445,50259
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği (İngilizce)SAY2020470,05962484,72720
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)SÖZ6060431,29862480,57315
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce)SAY6060454,77373508,23382
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)SAY21455,08026455,08026
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce)EA6060401,44468527,01499
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu)EA10------
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce)SAY9090472,82316536,50810
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)SAY22394,23249416,99102
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik (İngilizce)SAY6060450,80958481,87964
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce)SAY8080445,96776477,14600
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce)SAY8080466,14396518,32234
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)SAY6060488,60722515,94281
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce)EA100100474,38287518,32108
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce)EA6061421,96392469,75101
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce)SÖZ7072435,43858503,98989
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)EA9090466,79178497,68642
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce)EA9090474,33888499,31711
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)EA207320,58231360,10541
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)EA11423,95261423,95261
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)EA144316,18092332,01081
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)EA11400,88497400,88497
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)EA8080440,61072459,67607
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce)EA8080456,25288476,71837
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce)SAY7070460,97668506,37778
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)SAY110110480,46292520,22984
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)SAY7070416,26539460,14754
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY105105538,59468555,77895
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY6565447,15988466,45654
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY195195531,08200552,38514
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY9595520,69188538,04691
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce)SAY8585456,65182482,69275
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)SAY9090518,08843536,06746
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)SAY180180462,89977504,18254
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)SAY6060426,23516479,99665
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)SAY100100483,98306517,90732
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği (İngilizce)SAY6060427,26923513,25214
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)SAY190190517,03220548,00664
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY8080495,01009535,27335
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)SAY6060439,42786477,43502
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY1212484,02196499,72720
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY6868351,09677475,40303
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY77471,05115521,04448
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY3838305,65419470,31915
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY55473,89774495,41773
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY3030326,10020468,88080
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (Burslu)EA55352,17405384,47441
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)EA1910212,69740284,41056
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)DİL66421,11211443,83310
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL3030252,17044448,50466
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY55355,82558409,79842
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY205288,12519310,81636
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (Burslu)EA55362,31876454,71216
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2323211,99996299,74372
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)EA53205,00972294,98133
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY55394,53188435,48093
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY158283,27625390,88609
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY55452,38006470,80606
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2727291,72061397,65370
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY55335,70009374,59521
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51322,20269322,20269
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA1414368,66180396,69137
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA7676241,21148361,83404
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)EA55359,42485363,87516
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)EA100------
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA55359,70879402,38545
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2318204,79461328,73577

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(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Orta Doğu Teknik taban puanları kaçtır? ODTÜ bölümleri puanları! - Haberler
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