Ödemiş'te seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Ödemiş'te seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Ödemiş'te seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Mahallesi yönünden ilçe merkezine ilerleyen 35 ZA 2366 plakalı motosiklet, ilçe yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İbrahim T. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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