Ödemiş'te ipek böcekçiliği hasadı zamanı İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Ödemiş Belediyesi ile ortaklaşa olarak yürüttüğü 'Kadın Çiftçilerle İpek böceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi' çerçevesinde Gölcük Mahallesi'nde hasat heyecanı yaşandı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Ödemiş Belediyesi ile ortaklaşa olarak yürüttüğü 'Kadın Çiftçilerle İpek böceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi' çerçevesinde Gölcük Mahallesi'nde hasat heyecanı yaşandı. Ödemiş Belediyesi tarafından Gölcük Mahallesi'nde tahsis edilen İpek Evi'nde 14 kadın üreticinin gece-gündüz devam eden ipek böceği yetiştirme maratonu, yaş koza hasadı ile son buldu.

Bursa Kozabirlik tarafından temin edilen larvaların tırtıla, tırtıldan da kozaya giden yolculuğunun finalinde gerçekleşen hasada Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş, Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Altıntaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, Zeytinlik Muhtarı Ferit Aynalı ve davetliler katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen törende kadınların üretimde yer almasının önemi vurgulandı. "Kadın Çiftçilerle İpek böceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" kapsamındaki kursu başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez ipek böceği yetiştiren 14 kadın üretici adına konuşan Nazmiye Aynalı, proje ilgililerine kadın üreticilere sağladığı destekler için teşekkür etti.

80 tonluk üretim

Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Altıntaş bir zamanlar ipek böcekçiliğinde 80 tona yaklaşan üretime sahip olan Ödemiş'in İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle yeniden üretimde söz sahibi olmasının ilk adımının atıldığını vurguladı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş, uzun soluklu bir üretim maratonunu tamamladıklarını belirterek, projenin başından bu yana atılan adımlar konusunda bilgi verdi. İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer de, "Kadınlarımızın ve erkeklerimizin birlikte üretimin içerisinde yer alacağı bir kalkınma modeli ortaya koyabiliriz. Biz de Köy-Koop olarak yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Burada umut ve heyecan var, emeklerinize sağlık" diye konuştu.

"Burada yeni bir hikaye yazıldı"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise çocukluğunda ipek böceği yetiştirdiğini ve üretimin her evresini yakından bildiğini belirterek, "Burada çok özel bir proje hayata geçirildi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve Ödemiş Belediyemiz; yani merkezi yönetimle yerel yönetimin ortak çalışmasıyla kadınlarımızı üretim sürecine dahil edip onların da ev ekonomisine katkı sunmasını sağlayan bir proje. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. İpek böceği yetiştiriciliğini adeta ailece gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de yaptığı konuşmada üretici kadınların küçük çocuklarının dahi İpek Evi'nde uyuduğunu söyledi. Ödemiş Belediyesi olarak sadece yer tahsisine ve donanıma destek sunmadıklarını, tırtılların tek besin maddesi olan dut yaprağının temini ve ayıklanmasına da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte destek verdiklerini belirten Eriş, "Burada yeni bir hikaye yazıldı. Bunun bir hikayesi olmalı. Üretimin gerçek kahramanı Gölcüklü 14 kadın. Buradaki üreticimiz desteklenip yüreklendirilirse o kadar güzel şeyler çıkıyor ortaya. İpek hayatımızda var. Bu kentin kimliğinde var. Bundan sonraki aşamada ipek üretimi kadar, ekonomik değer sağlanması var, bunun bir hediyelik eşyaya dönüşmesi var. Çalışkan kadınlarımız hem ilçemize hem de ülkemize örnek oldular. Bu projede emeği geçen kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Destekleri için İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu da kadınların üretim sürecinde yer almalarının ülke kalkınması açısından önemine değindi. Dayıoğlu, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesinin işbirliğinde kadınların üretimde öncü olması adına tüm yurda örnek bir çalışmayı hayata geçiren Gölcüklü kadınları tebrik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA