HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ödemiş'te ipek böcekçiliği hasadı zamanı

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Ödemiş Belediyesi ile ortaklaşa olarak yürüttüğü 'Kadın Çiftçilerle İpek böceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi' çerçevesinde Gölcük Mahallesi'nde hasat heyecanı yaşandı.

Ödemiş'te ipek böcekçiliği hasadı zamanı
23.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:00

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Ödemiş Belediyesi ile ortaklaşa olarak yürüttüğü 'Kadın Çiftçilerle İpek böceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi' çerçevesinde Gölcük Mahallesi'nde hasat heyecanı yaşandı. Ödemiş Belediyesi tarafından Gölcük Mahallesi'nde tahsis edilen İpek Evi'nde 14 kadın üreticinin gece-gündüz devam eden ipek böceği yetiştirme maratonu, yaş koza hasadı ile son buldu.

Bursa Kozabirlik tarafından temin edilen larvaların tırtıla, tırtıldan da kozaya giden yolculuğunun finalinde gerçekleşen hasada Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş, Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Altıntaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, Zeytinlik Muhtarı Ferit Aynalı ve davetliler katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen törende kadınların üretimde yer almasının önemi vurgulandı. "Kadın Çiftçilerle İpek böceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" kapsamındaki kursu başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez ipek böceği yetiştiren 14 kadın üretici adına konuşan Nazmiye Aynalı, proje ilgililerine kadın üreticilere sağladığı destekler için teşekkür etti.

80 tonluk üretim

Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Altıntaş bir zamanlar ipek böcekçiliğinde 80 tona yaklaşan üretime sahip olan Ödemiş'in İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle yeniden üretimde söz sahibi olmasının ilk adımının atıldığını vurguladı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş, uzun soluklu bir üretim maratonunu tamamladıklarını belirterek, projenin başından bu yana atılan adımlar konusunda bilgi verdi. İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer de, "Kadınlarımızın ve erkeklerimizin birlikte üretimin içerisinde yer alacağı bir kalkınma modeli ortaya koyabiliriz. Biz de Köy-Koop olarak yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Burada umut ve heyecan var, emeklerinize sağlık" diye konuştu.

"Burada yeni bir hikaye yazıldı"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise çocukluğunda ipek böceği yetiştirdiğini ve üretimin her evresini yakından bildiğini belirterek, "Burada çok özel bir proje hayata geçirildi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve Ödemiş Belediyemiz; yani merkezi yönetimle yerel yönetimin ortak çalışmasıyla kadınlarımızı üretim sürecine dahil edip onların da ev ekonomisine katkı sunmasını sağlayan bir proje. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. İpek böceği yetiştiriciliğini adeta ailece gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de yaptığı konuşmada üretici kadınların küçük çocuklarının dahi İpek Evi'nde uyuduğunu söyledi. Ödemiş Belediyesi olarak sadece yer tahsisine ve donanıma destek sunmadıklarını, tırtılların tek besin maddesi olan dut yaprağının temini ve ayıklanmasına da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte destek verdiklerini belirten Eriş, "Burada yeni bir hikaye yazıldı. Bunun bir hikayesi olmalı. Üretimin gerçek kahramanı Gölcüklü 14 kadın. Buradaki üreticimiz desteklenip yüreklendirilirse o kadar güzel şeyler çıkıyor ortaya. İpek hayatımızda var. Bu kentin kimliğinde var. Bundan sonraki aşamada ipek üretimi kadar, ekonomik değer sağlanması var, bunun bir hediyelik eşyaya dönüşmesi var. Çalışkan kadınlarımız hem ilçemize hem de ülkemize örnek oldular. Bu projede emeği geçen kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Destekleri için İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu da kadınların üretim sürecinde yer almalarının ülke kalkınması açısından önemine değindi. Dayıoğlu, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesinin işbirliğinde kadınların üretimde öncü olması adına tüm yurda örnek bir çalışmayı hayata geçiren Gölcüklü kadınları tebrik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'li araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler Ekonomi
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak Ekonomi
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Ekonomi
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Ekonomi
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Ekonomi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Mustafa Varank Mustafa Şentop Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Merve Boluğur Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Mhp İzmir Karaçi Pakistan
Şu an buradasınız: Ödemiş'te ipek böcekçiliği hasadı zamanı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 09:59:58. #1.14#
title