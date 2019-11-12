Ödemeler dengesi (2)

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler eylülde hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı.

TCMB tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.



Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 8 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 144 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 30 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 9 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 832 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 479 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 510 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 809 milyon dolar ve 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 682 milyon dolar net kullanım yaptı.

Resmi rezervlerde aynı dönemde 29 milyon doları net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Eylül 2019 Eylül 2019 Ocak-Eylül A- CARİ İŞLEMLER HESABI -29.240 2.477 3.687 1. İhracat 128.083 15.388 133.962 2. İthalat 169.271 16.255 147.059 Mal Dengesi -41.188 -867 -13.097 3. Hizmet Gelirleri 37.308 6.092 41.529 4. Hizmet Giderleri 17.319 1.768 16.582 Mal ve Hizmet Dengesi -21.199 3.457 11.850 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.529 554 4.554 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 12.964 1.642 13.423 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -29.634 2.369 2.981 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 394 108 706 B. SERMAYE HESABI 61 -6 23 C. FİNANS HESABI 5.453 680 1.303 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.801 179 2.003 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.609 187 6.294 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.587 112 4.083 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -2.049 256 4.565 11.1. Hisse Senetleri -1.352 120 554 11.2. Borç Senetleri -697 136 4.011 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 13.682 2.599 12.104 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 26 0 1 12.3. Bankalar 11.501 2.590 9.986 12.4. Diğer Sektörler 2.155 9 2.117 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.057 1.767 6.028 13.1. Merkez Bankası 5.113 -11 543 13.2. Genel Hükümet -574 -138 -1.036 13.3. Bankalar -5.569 -16 -1.316 13.4. Diğer Sektörler 7.087 1.932 7.837 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -34.632 1.791 2.407 D. NET HATA VE NOKSAN 17.746 -1.762 1.842 GENEL DENGE 16.886 -29 -4.249 E. REZERV VARLIKLAR -16.886 29 4.249 14. Resmi Rezervler -16.886 29 4.249 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Kaynak: AA

(Bitti)