Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 581 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 581 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 471 milyon dolar azalarak 581 milyon dolar oldu.
Portföy yatırımları 2 milyar 98 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 192 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 130 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.
Bu dönemde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 322 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 249 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 2 milyar 368 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 564 milyon dolar net azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 270 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise haziran ayında bankalar, 1 milyar 43 milyon dolar, genel hükümet 173 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 188 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde haziran ayında 2 milyar 476 milyon dolar azalış gözlendi.
Öte yandan 12 aylık cari denge, 2002'de tek başına iktidara gelen AK Parti yönetiminde ilk kez artı vermiş oldu.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2018 Ocak-Haziran
|2019 Haziran
|2019 Ocak-Haziran
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-31.049
|-548
|-3.259
|1.
|İhracat
|85.776
|11.874
|89.078
|2.
|İthalat
|119.467
|14.475
|97.172
|Mal Dengesi
|-33.691
|-2.601
|-8.094
|3.
|Hizmet Gelirleri
|20.232
|4.898
|22.058
|4.
|Hizmet Giderleri
|11.664
|1.732
|11.205
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-25.123
|565
|2.759
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.975
|509
|3.206
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|9.099
|1.700
|9.490
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-31.247
|-626
|-3.525
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|198
|78
|266
|B.
|SERMAYE HESABI
|32
|-1
|18
|C.
|FİNANS HESABI
|-13.655
|-851
|-1.764
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.024
|392
|1.486
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.257
|973
|4.598
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|362
|-132
|2.025
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|241
|-2.230
|3.617
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-782
|192
|858
|11.2.
|Borç Senetleri
|1.023
|-2.422
|2.759
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|76
|-4.058
|5.973
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|16
|0
|0
|12.3.
|Bankalar
|-1.982
|-1.773
|4.837
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.042
|-2.285
|1.136
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|10.619
|-1.690
|3.033
|13.1.
|Merkez Bankası
|144
|1.058
|571
|13.2.
|Genel Hükümet
|-304
|-173
|-494
|13.3.
|Bankalar
|3.220
|-603
|-2.122
|13.4.
|Diğer Sektörler
|7.559
|-1.972
|5.078
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-17.362
|302
|-1.477
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|9.603
|-2.778
|-161
|GENEL DENGE
|7.759
|2.476
|1.638
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-7.759
|-2.476
|-1.638
|14.
|Resmi Rezervler
|-7.759
|-2.476
|-1.638
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)