Odeabank'tan ramazan bereketini katlayan kampanya
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Odeabank'tan ramazan bereketini katlayan kampanya

Odeabank, ramazanda Kızılay ile iş birliği yaparak, "Bir Ramazan Gıda Paketi Sizden, Bir Gıda Paketi Odeabank'tan!" kampanyasını başlattı.

Odeabank'tan ramazan bereketini katlayan kampanya
21.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:29

Odeabank, ramazanda Kızılay ile iş birliği yaparak, "Bir Ramazan Gıda Paketi Sizden, Bir Gıda Paketi Odeabank'tan!" kampanyasını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, ramazanda Kızılay iş birliğiyle kampanya hayata geçirdi.

Odeabank kredi kartı kullanıcılarının kredi kartları ile 23 Mayıs'a kadar, "kızılay.org.tr" üzerinden yapacakları minimum 75 TL'lik (Standart) Ramazan Gıda Paketi bağışına, 1 koli de Odeabank ekliyor. Kampanya, müşterilerin 23 Mayıs tarihine kadar yapacakları 1000 bağışı kapsıyor.

"Bir Ramazan Gıda Paketi Sizden, Bir Gıda Paketi Odeabank'tan!" kampanyasına, Odeabank kredi kartları ile bankanın web sitesi üzerinden de katılmak mümkün oluyor.

Kampanya detaylarına, "https://www.odeabank.com.tr/tr-TR/kampanya/Sayfalar/kizilaya-bir-ramazan-gida-paketi-sizden-bir-gida-paketi-odeabanktan-2210.aspx" linkinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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