Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 12,28 oldu. Böylece ocak ayında kiralara en fazla %12,28 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %12,28 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralıkta TÜFE yıllık %14,6, aylık %1,25 arttı. Aralık ayında 12 aylık TÜFE ise %12,28 oldu. Buna göre, ocak ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,28 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

- Zam oranı: %12,28

- Zam bedeli: 122 lira

- Zamlı kira bedeli: 1.122 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.235 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.347 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.459lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.571 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.684 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.796 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.908 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.021 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.133 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.245 lira