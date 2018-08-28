O Kadın İçin Bakanlık Devrede

Antalya'da 2 yaşındaki oğlunun ağzında bisküvi kırıntıları kaldığı gerekçesiyle eşi tarafından darp edilen kadın için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Antalya'da kuzeni olan H.Y. (36) ile 8 yıldır evliliği bulunan 2 çocuk annesi Mümine Y. (29), bir süredir İstanbul'da teyzesinin yanında kalan ve Kurban Bayramı'nın 4. günü evine dönen 4 yaşındaki kızına, hoş geldin partisi verip onun için pasta yaptı. Akşam birlikte yemek yedikten sonra kızına pastayı gösteren Mümine Y., ardından küçük oğlunu da sevindirmek için eline bisküvi verdi. Salona giden ufaklık bisküvisini yerken iddialara göre baba H.Y., oğlunun ağzında ve ellerinde bisküvi kırıntıları kaldığı gerekçesiyle eşine seslendi, ancak cevap alamaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. H.Y. yine iddiaya göre eşini, 'Neden çocuğun ağzı silinmedi?', 'Bilerek beni duymamazlıktan geldin' diyerek çocuklarının gözü önünde tekme tokat dövmeye başladı. Kavga sonrası yere yığılan Mümine Y., çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde, 2 çocuk annesi kadının burnunda çatlak ve kolundan beline kadar birçok yerinde doku zedelenmesi tespit edildi. Hastane polisi tarafından ifadesi alınan Mümine Y., eşinden şikayetçi oldu. H.Y.'ye ise 30 günlük uzaklaştırma cezası verildi.

"ARTIK KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM" Haberin yayınlanmasının ardından ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın İl Müdürlüğü yetkilileri konuyu takibe alarak Mümine Y.'ye ulaştı. Konuyla ilgili bilgi alan yetkililer, Mümine Y. ve çocuklarının durumuyla ilgili araştırma başlattı. Şuanda abisinin evinde kalan Mümine Y., kendisine sığınma evi talebinin de bulunulduğunu belirterek, "Her türlü maddi ve manevi destek için yanımda olduklarını gösterdiler. Emniyet görevlilerimiz de sokaktan ayrılmıyor. Artık kendimi güvende hissediyorum" dedi.

(İHA)