Nusaybin İlçesi Kışla Mah. Sınırlarını Kapsayan Belediye Encümenince 30.03.2021 Tarih ve 2021/86 Sayılı Karar Duyurusu.

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla mahallesi sınırlarını kapsayan Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 30. 03. 2021 tarihli ve 2021/86 sayılı kararı ile onaylanan düzenleme sınırı 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. ve 19.

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla mahallesi sınırlarını kapsayan Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 30. 03. 2021 tarihli ve 2021/86 sayılı kararı ile onaylanan düzenleme sınırı 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. ve 19. Maddesinin ilgili yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planının Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 08. 06. 2021 tarihli ve 2021/86 sayılı karar Duyursu için Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre