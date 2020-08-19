Nusaybin'de "Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu" toplantısı
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında "Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında "Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.
Nusaybin Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Temizkan, bölgenin ve ilçenin iş ihtiyacına göre kurslara yoğunluk verilmesi gerektiğini söyledi.
Nusaybin'de okuma yazma oranının artırılmasına yönelik kursların açılmasını isteyen Temizkan, Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin vatandaşların ziyaretine açılması yönünde talimat verdi.
Temizkan, eğitim merkezlerinin kalifiye eleman yetiştirmeleri konusunda öncülük etmesini, ilçedeki tüm vatandaşlara hijyen eğitimi verilmesi için çalışma başlatılmasını istedi.
Toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şafak Kavak, kurslar hakkında sunum yaptı.
Kaynak: AA