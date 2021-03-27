Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika bir başlangıç yaptı. İlk maçta Hollanda'yı deviren Ay-yıldızlılar, ikinci maçta da Norveç'i bozguna uğrattı. Kendisinden bu maçta çok şey beklenen Borussia Dortmund'lu Erling Haaland maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Genç yıldızın bu performansı sosyal medyada dalga konusu oldu.