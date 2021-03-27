Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika bir başlangıç yaptı. İlk maçta Hollanda'yı deviren Ay-yıldızlılar, ikinci maçta da Norveç'i bozguna uğrattı. Kendisinden bu maçta çok şey beklenen Borussia Dortmund'lu Erling Haaland maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Genç yıldızın bu performansı sosyal medyada dalga konusu oldu.
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün performansları geceye damga vurdu. Norveç'in genç yıldızı Erling Haaland'ın maçı şut atamadan bitirmesi ise dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes hafta içi verdiği röportajda Haaland için, "O herkesin ağzında. Daha önce görmediğimiz şeyler yapıyor. Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine, bu akşam A Milli Takım'ın savunmacıları arasında adeta kaybolan genç yıldız sosyal medyada dalga konusu oldu.
Sosyal medyada yapılan Haaland paylaşımlarından bazıları şöyle: