Nöbetçi eczaneler grip ilacına yetişemiyor
ANTALYA Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip vakalarının artmasının ardından mesai saatleri sonrasını tercih eden hastaların nöbetçi eczanelerde yığılmaya neden olduğunu, bundan dolayı ilaçların karşılanmasında güçlük yaşandığını söyledi.
ANTALYA Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip vakalarının artmasının ardından mesai saatleri sonrasını tercih eden hastaların nöbetçi eczanelerde yığılmaya neden olduğunu, bundan dolayı ilaçların karşılanmasında güçlük yaşandığını söyledi.
Mehmet Ertekin, mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve grip vakalarının çok yoğun olduğunu söyledi. Özellikle nöbetçi eczanelerde bunu çok yoğun hissettiklerini anlatan Ertekin, Antalya merkezde 600'e yakın eczane olduğunu, bu sayının mesai saati sonrası 11'e düştüğüne dikkati çekerek, "Mesai sonrası nöbetçi eczanelerin mesaisi başlıyor. Bu saatten itibaren de yoğun hasta yığılmaları oluyor" dedi.HASTALARA 'GÜNDÜZ GELİN' ÇAĞRISISoğuk havalar nedeniyle hastalığın çok yoğun olduğuna işaret eden Ertekin, hastaların hem muayene, hem de reçeteye yazılan ilaçlarını almak için mesai saatleri sonrasındaki akşam saatlerini tercih ettiğini belirterek, "Hem muayene, hem de ilaç alımlarında nöbetçi eczanelerdeki yığılmalara karşı anlık önlemler almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın muayene ve ilaç alımlarını gündüz saatlerine çekmeleri gerekiyor" diye konuştu.
Son yıllarda görülen grip türlerinin 'suç' olarak adlandırıldığını, bu yıl üretilen aşının da en popüler suç türlerine göre üretildiğini belirten Ertekin, "Hayatımıza ilk kuş gribi olarak girmişti, peşinden domuz gribi olarak daha yaygın hale geldi. Görülme sıklıkları en yoğun olanlarını aşı firmaları her sene toparlıyor ve onlardan bağışıklık seviyesini yükseltmek için aşı oluşturuluyor. Bu seneki 4 suçlu, dört familyanın içeriğinden oluşuyor ve daha etkin bir aşılama yapıldı. Bunların içinde H1N1 ve H3N2 de var" diye konuştu.