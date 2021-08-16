Nobel Expo'dan dikkat çeken karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
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Nobel Expo'dan dikkat çeken karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak

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Türkiye fuar sektörüne hızlı bir giriş yapan Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık organize ettiği fuarlara aşı karnesi olmayan katılımcı ve ziyaretçileri kabul etmeme kararı aldı. Türkiye'de ilk olan bu karara sektörlerden farklı tepkiler gelirken durum en çok yurt dışından fuarlara katılacak olan yabancı zincir mağaza sahiplerini memnun etti.

Aşı kararına ilişkin bir açıklama yapan Nobel Expo kurucu ortağı Erhan Çelik, yurt dışından fuarlarına katılacak olan misafirlerin bu uygulamayı çok önemsediklerini ve bir nevi katılım için ön şart koştuklarını paylaştı. İhracat odaklı büyük fuarlar organize ettikleri için bu uygulamanın artık kaçınılmaz olduğunun altını çizen Çelik, "Yurt dışından ülkemize girişte yabancı konuklarımız için zorunlu olan tüm koşullar fuarlarımıza katılan yerli ziyaretçi ve katılımcıların alanlarımıza girişleri için de geçerli olacak" dedi.

Nobel Expo'dan dikkat çeken karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
Nobel Expo kurucu ortağı Erhan Çelik

AŞI KARNESİ SORULACAK, YOKSA PCR TESTİ İSTENECEK

Şirket tarafından düzenlenecek fuarlarda bundan böyle alana girişte aşı karnesi, yoksa son sekiz saat içinde yaptırılmış PCR testi, şayet o da yoksa alan dışında Nobel Expo tarafından kurulan kabinlerde yetkili sağlık personeli tarafından yapılacak hızlı testlerin sonuçları istenecek.

Nobel Expo'dan dikkat çeken karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak

ŞİRKET BÜNYESİNDEKİ AŞI KARŞITI KİŞİLER, KISITLAMAYA TABİ TUTULMAYACAK

Pandemi süreci devam ederken bu uygulamayı sağlık için çok önemsediklerini belirten Çelik, Nobel Expo bünyesinde aşı karşıtlığı nedeniyle aşı olmayan yöneticilerin bulunduğunu, şirket içerisinde bu kişilerin kısıtlamaya tabi tutulmadığını ancak söz konusu kişilerin kendi düzenledikleri fuarlara katılabilmeleri için herkes için geçerli olan kuralları yerine getirmek zorunda olduklarını söyledi.

3 FUARDAN 50 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GELİRİ BEKLENİYOR

Yılın son çeyreğinde İstanbul Yeşilköy İFM'de Woodist Ahşap Teknolojileri ve Yan Sanayi, ICE Uluslararası Çikolata ve Şekerleme Fuarı ile Fuar İzmir'de Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta fuarı bulunan Nobel Expo bu üç fuardan yaklaşık elli milyon dolarlık ihracat geliri bekliyor.

Nobel Expo'dan dikkat çeken karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
Haber Yorumları (1)
EMRAH TOSUNOGLU: Çokta tın sizin o alengerli fuarlarınıza zaten biz gitmiyoruz ensesi kalınlar düşünsün ama bu yaptıgınızda çok yanlış bi hareket kutuplaştırma yapıyorsunuz ha şunuda bilin virüs aşı olmayanlar yüzünden degil tatil beldelerinde 3 kuruş para için gelene geç denildigi için çogalıyor
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