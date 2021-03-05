Nizip'te Müminin Miracı Namazdır Yarışması ödül töreni yapıldı
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Nizip'te Müminin Miracı Namazdır Yarışması ödül töreni yapıldı

05.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:38
Nizip'te Müminin Miracı Namazdır Yarışması ödül töreni yapıldı

Nizip İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Müminin Miracı Namazdır Yarışması'nda başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi.

Nizip İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Müminin Miracı Namazdır Yarışması'nda başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi.

Nizip Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bir konuşma yapan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, yarışmayı düzenleyen İlçe Müftülüğüne ve katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Temennilerinin 40 gün boyunca namaz kılıp surelerini ezberleyen öğrencilerin bu alışkanlıklarını devam ettirmeleri olduğunu ifade eden Şahin, yarışmanın hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise öğrencileri tebrik ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tören, 40 gün boyunca evinde beş vakit namaz kılan ve sureleri ezberleyen 750 öğrenci arasında dereceye giren 203 öğrenciye ödül verilmesiyle son buldu.

Törene, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi ve daire amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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